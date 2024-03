Fue la acción que generó más polémica en el empate sin goles de Coquimbo Unido ante Colo Colo. En el minuto 82, el uruguayo Maximiliano Falcón chocó en una acción futbolística con el debutante Dixon Pereira, que le obligó a salir de la cancha.

Minutos después de salir de la cancha, como consecuencia del hecho, el joven volante pirata de 17 años debió ir en ambulancia a un centro médico, donde deberá pasar por quirófano, tras informarse que sufrió un neurotorax.

Luego del hecho, las redes sociales se inundaron de críticas hacia Falcón, acusándolo de agredir con intención al futbolista de Coquimbo. Ante ello, el Peluca enfrentó a la prensa para defenderse de tales comentarios y sostener que todo fue un accidente.

“Es una jugada de partido, no tengo la intención de pegarle. Soy bruto, pero no soy mala leche, fue una jugada fortuita, yo hablaré con él después que salga de pabellón, por lo que me dicen no es nada grave”, aseguró el central de Colo Colo.

En la misma línea, el central albo agrega que “no me gusta que pasen esas cosas, no me gustaría que me pase a mí o mis compañeros. La idea mía fue disputar el balón, fue una jugada de partido, lo que importa es que se mejore, que salga rápido de esta, que se mejore y pueda volver”.

¿Cómo ha sido la temporada 2024 para Falcón?

El Peluca inicia su cuarta campaña como jugador deColo Colo, y hasta el momento ostenta cuatro títulos con el Cacique: el Torneo Nacional 2022, la Supercopa 2022, más las Copa Chile de 2021 y 2023.

En la presente temporada, Maximiliano Falcón disputó un total de 714 minutos en cancha durante ocho encuentros, la mayoría de ellos por Copa Libertadores, donde no suma goles ni asistencias, más sí recibió una tarjeta amarilla.

