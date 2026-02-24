Sólo le sirve ganar. Esa es la consigna con la que Huachipato saltará a la cancha este martes, cuando reciba al Carabobo de Venezuela en Talcahuano por Copa Libertadores, luego del triste papel que desplegó en la ida, donde cayeron por la cuenta mínima.

Para colmo, el equipo que dirige Jaime García se encontró con una dificultad tras el primer duelo por fase 2 del certamen continental, puesto que una de sus figuras, el delantero Maximiliano Gutiérrez, partió en calidad de préstamo a Independiente.

De todas formas, el técnico nacional ya definió cuál será la formación titular de Huachipato para enfrentar a Carabobo, donde la consigna para seguir con vida en Copa Libertadores es ganar por dos o más goles de diferencia, ya que si hay diferencia mínima, habrá penales. Otro resultado, les elimina.

La formación de Huachipato ante Carabobo por Copa Libertadores

Una de las principales modificaciones que realizará García será en su esquema. En la ida jugó con tres hombres en defensa, más dos extremos que bajaban a colaborar para hacer una línea de cinco. Para esta tarde, volverá a poner cuatro en la última línea.

Una de las dudas que tiene el técnico de Huachipato es sobre el reemplazo de Maxi Gutiérrez. Tanto en Venezuela como en el último triunfo a Palestino, quien ocupó su lugar fue Maicol León, por lo que suma créditos para ser de la partida ante Carabobo.

La otra interrogante está en el ataque, pues García no quedó satisfecho con Maxi Rodríguez y Lionel Altamirano como dupla, al contrario de lo que sucedió el domingo con la aparición de Cris Martínez, aunque podría tomar el lugar de León y abrirse por la banda derecha.

La formación de Huachipato para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores será con Rodrigo Odriozola en el arco; Nicolás Vargas, Renzo Malanca, Rafael Caroca y Lucas Velásquez en defensa; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Maicol León (Cris Martínez) y Ezequiel Cañete en mediocampo; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano en delantera.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo entre acereros y venezolanos se disputará este martes 24 de febrero desde las 19:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

