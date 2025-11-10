Durante los últimos años, un montón de nombres pasaron por la Roja para después no ser considerados. Uno de ellos fue Nayel Mehssatou, quien disputó varios partidos cuando Eduardo Berizzo estaba al mando de la selección chilena y luego fue borrado de las convocatorias.

El defensor jugó siete amistosos con la Roja entre 2022 y 2023. Además, sumó un partido oficial de Eliminatorias en septiembre de 2023, donde fue titular ante Uruguay. Pero Berizzo optó por otros jugadores después y su sucesor, Ricardo Gareca, jamás lo consideró.

Sin embargo, el jugador nacido en Bélgica, y que juega en el fútbol de ese país con la camiseta del Standard de Lieja, no se rinde. En conversación con Ultimate Sports CL, el futbolista de 23 años se sinceró y dijo que quiere una nueva oportunidad en el Equipo de Todos.

“Ahora estoy en un club grande en Bélgica, así que tengo que hacer buenos partidos para presionar y estar de vuelta en la selección nacional, porque para mí siempre ha sido muy importante ser parte de la selección”, mencionó.

Nayel Mehssatou jugó su último partido con la Roja el 8 de septiembre de 2023 | Photosport

Nayel Mehssatou expresó su deseo de volver a la Roja

“No me rendiré. No porque ahora no esté en el grupo significa que no lo estaré la próxima vez, así que trabajaré duro y espero volver“, mencionó Nayel Mehssatou.

Por su lado, la Roja terminará su desastroso año con los amistosos contra Rusia y Perú el 15 y 16 de noviembre, respectivamente. Después de eso, comenzará un nuevo proceso pensando en el nuevo Mundial y llegará un nuevo DT que deberá definir la base de nuestra selección chilena.