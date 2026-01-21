Universidad de Chile logró cumplir con los cuatro refuerzos prometidos para el técnico Francisco Meneghini, siendo el último el goleador Juan Martín Lucero como el gran mercado de fichajes para la temporada 2026.

En ese sentido, se suma a una delantera que, en el papel, promete mucho, donde, además estará Eduardo Vargas y Octavio Rivero, que posiciona a la U entre los favoritos.

Eso sí, hay un fantasma que no quieren imitar, por ejemplo, cuando Colo Colo en 2025 por sus refuerzos se ponía como el gran rival a vencer y durante la temporada desapareció.

Lo mismo cree el ex jugador Patricio Yáñez, quien asegura que la U va con todo y tiene que aprender de lo que pasaron los albos para no repetir una paupérrima campaña.

Juan Martín Lucero cerró los fichajes de la U. Foto: U de Chile.

ver también Los goles de U de Chile vs S. Wanderers: tres asistencias de Assadi y doblete de Rivero

La U no debe cometer los errores de Colo Colo

Fue en Deportes en Agricultura donde el comentarista deportivo analizó en detalle el mercado de Universidad de Chile, donde los pone como los grandes favoritos.

Publicidad

Publicidad

“El plantel de la U es en este momento el mejor del fútbol chileno. Claro, Colo Colo era el año pasado por contrataciones”, comenzó su explicación para levantar la voz.

“Ahora si la U fracasa este año será como el que tuvo la temporada pasada en el torneo local donde no le fue bien. Colo Colo fracasó estrepitosamente”, precisó en su comentario.

Por lo mismo, asegura que todo depende del trabajo: “Colo Colo era el mejor plantel y fracasó, hoy lo tiene la U y lo tiene que administrar bien y corresponde a Paqui Meneghini entregar las herramientas”.

Publicidad