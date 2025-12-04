Es tendencia:
Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026: estos son los artistas confirmados para el gran show y dónde verlo EN VIVO

La modelo y presentadora alemana Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia

Por Franccesca Arnechino

El evento se realizará en Washington D.C.
© GettyEl evento se realizará en Washington D.C.

A solo un día del esperado sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, donde participarán 48 selecciones, que lucharán por conquistar la cita planetaria.

En el evento, que se realizará en Washington D.C y espera convocar a millones de espectadores, las tómbolas determinarán la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un formato completamente nuevo para competición internacional.

¿Qué artistas estarán en el sorteo del Mundial 2026?

La conducción estará a cargo de la presentadora alemana Heidi Klum y el comediante Kevin Hart, mientras que el actor y productor Danny Ramírez compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol para aportar el sello de Hollywood a la ocasión.

En cuanto a las presentaciones en vivo, el evento tendrá un espectáculo de primer nivel Andrea Bocelli, subirá al escenario junto a Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la estadounidense Nicole Scherzinger.

Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación de su emblemática canción, Y.M.C.A. La inauguración del mundial será el 11 de junio del próximo año, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mundial 2026 ¿Cómo se arman los grupos y qué países serán cabeza de serie?

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del próximo mundial será este viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C y será transmitido por Chilevisión lo transmitirá a partir de las 14:00 horas, con la conducción en Chile de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
