El enfrentamiento entre Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (3°) en cuartos de final del Australian Open, terminó con el triunfo del serbio por sobre el español, quien finalizó su participación en el torneo que pretendía conquistar, por ser el único Grand Slam que aún no tiene en su vitrina.

Pese a que el encuentro terminó con el clásico abrazo entre ambos contrincantes, las polémicas no faltaron y una de ellas fue la burla de Carlitos a Nole, dudando de su molestia física.

La polémica Djokovic vs Alcaraz

El serbio tuvo dolencias físicas en el primer set del partido contra el español, pero al parecer su rival puso en duda la veracidad de su lesión, la que incluso lo llevó a pedir tiempo para que el equipo médico lo revisara.

Pese a que Djokovic posterior a este imprevisto continúo jugando, algunos fanáticos comenzaron a especular sobre la veracidad de la molestia física que tuvo el tenista, aludiendo a que pudo ser aprovechamiento.

Fue el propio Alcaraz quien, durante el partido, hizo un gesto de burla a Novak fingiendo estar acalambrado, imitando de alguna manera lo que le ocurrió a su rival.

Lo que no afectó en el rendimiento de Nole, quien regresó a la pista para ganarle por 6-4 al español, a quien le hizo cometer errores forzados, lo que terminó con la victoria para el diez veces ganador del Abierto de Australia.

Carlos Alcaraz se burló de Novak Djokovic en cuartos de final del Australian Open (Getty Images)

Djokovic responde a la burla de Alcaraz

Al término del partido, Nole dio las clásicas declaraciones a la prensa y se refirió a su lesión, abarcando el tema de como esto pudo afectar en el rendimiento de Alcaraz.

Comenzó diciendo: “Si, me di cuenta. Lo intenté usar a mi beneficio, tomando la iniciativa en los intercambios y aprovechando sus dudas”

Y continúo expresando que él también estuvo en la posición del español alguna vez: “También estuve en esa situación en la que mi rival tiene problemas, pero sigue jugando y a medida que avanza el partido, se siente mejor. Ahí empiezas a entrar en pánico. Entiendo la sensación. No me sentí bien en el segundo set, pero fui por mis golpes, siendo más agresivo”.

Novak tuvo palabras directas para su rival y expresó que estuvo más preocupado de él que de su propio juego, situación que le jugó una mala pasada: “Lo siento por él, entiendo que no es cómodo jugar contra alguien que no sabes si se va a retirar o no. Siento que me estaba mirando más a mí que a sí mismo”.

Recordemos que Nole sigue en carrera por el Australian Open y busca conquistar por 11° el torneo, siendo el que más veces lo ha ganado y por ello competirá este jueves frente a Alexander Zverev (2°) en semis, lo que podría ser una final adelantada entre ambos.

