El mercado de fichajes se sigue moviendo en todo el mundo y una figura de la Primera B se despidió de Chile y partió a su próxima aventura, esta vez en Europa, marcando su primera experiencia en el Viejo Continente.

El futbolista Gastón Novero comenzó el 2025 en San Luis de Quillota, pero tras una abrupta salida fichó por Provincial Ovalle. Ahora, se marchó a Portugal donde militará en el Club Desportivo Feirense, de la Segunda División.

“Gastón Novero fortalece el ataque de fuego Un extremo con velocidad y calidad para marcar la diferencia”, señaló el club en su presentación.

El club con más de 100 años de historia busca su ascenso a la máxima categoría de Portugal y, actualmente, marchan en el 8vo lugar de la tabla de posiciones, lejos de la zona de clasificación a la Primeira Liga.

La carrera de Gastón Novero

El jugador argentino de 27 años comenzó su carrera en San Jorge en 2017, pasando luego por clubes como Sportivo Las Parejas, Chaco For Ever y Patronato. El 2023 llegó a la liga chilena pasando por San Luis y Provincial Ovalle.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue parte del ascenso de Deportes Concepción, pero no siguió en el club: “Se han portado medio mal”

El 2026 de San Luis de Quillota

El cuadro nacional busca dejar atrás el 2025 donde no logró entrar en la Liguilla y, por lo mismo, deberá competir esta temporada nuevamente en Primera B.

Para ello, el cuadro ha anunciado el fichaje de nuevos jugadores esta temporada, entre ellos Luis Muñoz, Fernando Abarzúa, Cristián González, Joel Torres, Gael Acosta, Guillermo Madrigal, Daniel Monardes, Vicente Durán, Diego González, Nicolás Peranic, Franco Cortés, Ignacio Meza, Sergio Vergara y Guillermo Avello