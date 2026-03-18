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Liga de Primera

¿Se va de Huachipato? La contundente respuesta del cuerpo técnico de Jaime García

El elenco acerero sumó su cuarta derrota consecutiva y ahora se ubica en la parte baja de la tabla.

Por Felipe Pavez Farías

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Jaime García no se mueve de Huachipato y confía en cortar la mala racha
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJaime García no se mueve de Huachipato y confía en cortar la mala racha

Huachipato no logra encontrar el rumbo. El elenco acerero cayó por 2-0 ante Colo Colo y ahora sumó su cuarta derrota al hilo. Lo que se suma con la eliminación de la Copa Libertadores ante Carabobo y la temprana salida de Maxi Gutiérrez que despontenció el plantel.

El tema es que el cuadro dirigido por Jaime García queda entrampado en la 12° con nueve unidades. Tema que preocupa en la interna acerera. Incluso el DT fue expulsado ante los albos y ahora arriesga más de una fecha de sanción. 

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Por lo mismo, el escenario es más que complejo para Huachipato. Tema en el que se deslizó una posible partida del adiestrador. Lo que fue rechazado tajantemente por su cuerpo técnico. 

“No sé si estamos en tan mal momento. Hemos tenido derrotas por hechos puntuales. Lo tenemos que mejorar. Pero no creo que estemos pasando un mal momento ni pensando en el descenso”, enfatizó Diego Santelices al diario de Concepción. 

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Incluso el ayudante de García recalcó que no está contemplado una lucha por salvarse del descenso. “No siento que vamos a ser posibles peleadores en la parte baja. Ahora viene la Copa y nos va a ayudar a seguir trabajando”, recalcó. 

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¿Cuándo juega Huachipato? 

Ahora el elenco de Huachipato buscará cortar la mala racha de derrotas en la Copa de la Liga. El cuadro acerero debuta este 21 de marzo a las 12:00 horas ante Concepción. Tras ello el 25/3 recibe a Coquimbo y luego el 1/4 visita a Colo Colo en el cierre de la primera rueda del torneo.

En resumen:

  • Huachipato acumuló su cuarta derrota consecutiva tras caer 2-0 ante el club Colo Colo.
  • Jaime García resultó expulsado en el último encuentro y el equipo quedó en 12° posición.
  • Huachipato debutará en la Copa de la Liga este 21 de marzo frente a Concepción.
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