El partido entre Everton y Colo Colo, por la fecha 19 de La Liga de Primera, sigue sacando chispas. Es que Los Ruleteros lograron el agónico empate en los descuentos con un discutido penal de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa.

Cuando Colo Colo estaba a segundos de volver al triunfo, en los 90’+4, un cruce a la entrada del área chica entre Vegas y Sosa fue cobrado como penal por el árbitro Felipe González. El VAR mantuvo la decisión del réferi haciendo estallar a los albos. El mismo Sosa convirtió el 1-1 final desde los doce pasos.

En Deportes en Agricultura, el periodista, Manuel De Tezanos pasó de la polémica de si fue o no penal, y se concentró en que de todas formas Sebastián Vegas tiene culpabilidad de una u otra forma.

“El árbitro vio la falta, y no hubo una cámara que le demostrara lo contrario. El árbitro cobró y el VAR no le pudo comprobar que se había equivocado, y aunque diga Vegas que no lo revisaron… todas las jugadas se revisan“, dijo Manoel.

ver también La jugada del polémico penal del empate entre Colo Colo y Everton

Vegas estaba durmiendo y le ganaron la espalda

El amigo del balong sentenció con una dura crítica para el zaguero albo: “viejo… Colo Colo tenía un lateral cuando quedaban 13 segundos en campo contrario. Y un poco de autocrítica… A Vegas le ganan la espalda. ¡Estaba durmiendo!“.

¿Fue penal? De Tezanos pide autocrítica más allá de Vegas en Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, y en el mismo panel, Cristián Caamaño manifestó que “el penal contra Colo Colo lo sanciona el árbitro de inmediato. A mí no me pareció, no tengo una cámara donde vea el contacto evidente de Vegas”.

“Pero en el área siempre hay contacto. ¿Cómo el defensa no va a poder tener contacto con el delantero? ¿Hay infracción de Vegas? Yo no la veo“, sentenció.

ver también El castigo de Jorge Almirón que debe cumplir el plantel de Colo Colo tras el empate contra Everton

Con una racha de sólo una victoria en siete partidos, Colo Colo recibirá a Universidad Católica en el clásico de este sábado 16 de agosto, en el estadio Monumental.

Publicidad