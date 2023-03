Fernando Cordero fue titular en la última victoria que Rangers de Talca consiguió. Fue este lunes 27 de marzo, por la séptima fecha del Campeonato Ascenso 2023, el equipo adiestrado por Dalcio Giovagnoli se impuso por 4-2 a San Marcos de Arica, el penúltimo equipo ubicado en el certamen.

El Chiki jugó todo el encuentro en el triunfo rojinegro que hizo llegar a su equipo al 8° puesto de la segunda categoría nacional. Y en el duelo frente al equipo ariqueño, el polifuncional jugador zurdo de 35 años se encontró con un amigo de muchísimos años.

Felipe Báez, un centrocampista de buena técnica que registra pasos por Deportes Temuco, Cobreloa, Deportes Recoleta y Deportes Pintana, entre otros clubes. "Historias de vida. Criados en la comuna de Quilicura, en la población Pascual Gambino y en la Villa Los Esteros jugando baby en contra, a favor, con amigos en común, apostando un jugo Caricia y un kilo de pan", recordó Cordero en su cuenta de Instagram.

"Ayer nos encontramos en cancha jugando fútbol profesional, por tv y con gente. No dimensionamos lo que significa para muchos niños que sueñan con ser futbolistas profesionales y menos lo que significa el deporte en general para nuestros niños", añadió el ex Universidad Católica, cuadro donde estuvo desde junio de 2012 hasta agosto de 2018.

Fernando Cordero: "Con apoyo y herramientas, todos podemos ser mejores personas"

No se quedó sólo con esas palabras Fernando Cordero. "Sacarlos de los malos hábitos es una tarea dura pero la podemos hacer, aquí dos ejemplos claros que con apoyo y dando las herramientas correctas, podemos hacer no solo deportistas si no también mejores personas", escribió el futbolista surgido en las divisiones inferiores de Unión Española.

"Abrazo a todos y para los que nos conocen, muestren esta historia a los niños y díganles que se puede", cerró el Chiki antes de despedirse con palabras muy fieles a su estilo de vida, siempre cercano a provocar sonrisas a su alrededor. "Me salió del alma la hueá, pero lo tenía que decir", manifestó en el postdata. ¡Concedido, Fernando, gracias por compartirlo!

