El mercado de pases está activo y en la Primera B también se están generando importantes movimientos entre los equipos que forman la segunda categoría del fútbol chileno, como en el caso de Rangers de Talca.

Es que tras días de negociaciones, el club llegó a un completo acuerdo con Dalcio Giovagnoli, el entrenador que ya pasó por la institución en el año 2012, incluso llegando a semifinales del Campeonato Nacional.

"Le damos la bienvenida al estratego Dalcio Giovagnoli que viene a cumplir su segundo ciclo a cargo del Rojinegro", comentaron en la presentación.

Con un particular diseño, Rangers aprovechó sus redes sociales para informar a sus hinchas del regreso del entrenador argentino a Talca, en un contrato por un año.

Por lo mismo, pensando en el regreso a Primera División, que se quieren poner a planificar el plantel cuanto antes, donde ya suenan algunos jugadores.

"El lateral izquierdo chileno-uruguayo-norteamericano, Matías Fracchia (ex Montevideo Wanderers), el volante argentino nacionalizado chileno, Juan Pablo Miño (ex Iquique) y el puntero por derecha Felipe Reynero (ex Ñublense) son futbolistas que serían del agrado del entrenador Dalcio Giovagnoli", precisan en Pasión por los deportes.

La presentación de Dalcio Giovagnoli está programada para las 12.00 horas de la jornada del viernes.

