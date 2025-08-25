Una nueva polémica desata Deyverson en Brasil. El catalogado como el jugador más burlesco del último tiempo, sufrió un duro revés en Fortaleza. Esto tiene relación a que fueron eliminados ante Vélez y quedaron fuera de la Copa Libertadores.

El tema es que el duro revés para el cuadro brasileño obligó a tomar decisiones y así fue como Renato Paiva cortó al delantero. Pese a tener contrato hasta finales del 2026, ya informó que no será considerado y tiene hasta finales de agosto para buscar club.

“Deyverson tiene aspectos que no le ayudan como jugador”, expresó el adiestrador. “No se ayuda a sí mismo en ese aspecto. Es un chico fantástico, un gran profesional, pero se pierde en esto, y tenemos que tomar decisiones”, indicó sobre sus burlas, las que le pasaron la cuenta.

¿Dónde jugará Deyverson?

El jugador se hizo conocido por sus burlas en momentos de tensión. Lo que hizo ante River Plate, Colo Colo y también se registraron en el fútbol brasileño.

Sin embargo, el jugador que cuesta 500 mil euros según Transfermarkt demostró tener nervios de acero. Es que en sus redes sociales dejó un particular mensaje. “Deyverson, ya has pasado por este desierto, así que calma tu corazón, Dios está contigo”, expresó mencionándoselos a si mismo en tercera persona.

Incluso ahora existe la chance de pueda sumarse a Sao Paulo. Por lo que podría ser nuevo compañero de Gonzalo Tapia. Negociación que se definirá en los próximos días ya que cierra el 30 de agosto.

En tanto, el Fortaleza de Kuscevic y “Gato” Lucero, suma siete partidos sin saber de victorias y es penúltimo en el Brasileirao con 115 unidades en 20 fechas.