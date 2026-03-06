Luego de la derrota en el Superclásicoante Universidad de Chile, entre los hinchas de Colo Colo volvieron los cuestionamientos hacia el desempeño del entrenador Fernando Ortiz. A diferencia de otras ocasiones, el argentino ya lo siente.

Prueba de ello es que por primera vez desde que arribó a la tienda alba, enfrentó duros cuestionamientos por parte de los periodistas en el Estadio Monumental. El “Tano” perdió la calma y discutió con evidente molestia hacia los profesionales.

Y no sólo fue por el esquema y la formación titular de Colo Colo. Fernando Ortiz vivió un intenso ida y vuelta con una reportera que directamente le preguntó si siente que tras perder con la U, tambalea su puesto como entrenador. Su día de furia.

La furia de Ortiz con periodista por su futuro en Colo Colo

La periodista tomó la palabra en el encuentro previo al duelo de este sábado con Audax Italiano en La Florida, y la consulta para el “Tano” fue directa: “¿El partido de mañana es tan crucial para tenerlo en su cargo? Está tambaleando su cargo, ¿cómo lo ve?“.

A Ortiz se le cambió la cara, y en un tono muy serio, le respondió a la comunicadora de forma breve que “no, no lo veo de esa manera“. Ante ello, la periodista le solicitó al DT de Colo Colo ir más allá. “¿Nada más? Que me lo explique, que lo desarrolle un poco más“, cuestionó.

“¿En qué sentido quieres que me exprese?“, pregunta el “Tano”, a lo que la periodista le insiste de vuelta: “argumentativamente me refiero“. “¿Más directo que eso?“, contesta el argentino antes del último cruce entre ambos.

“El Superclásico, cómo ha estado esta semana, el entrenamiento”, manifiesta la reporta, a lo que el técnico de Colo Colo finaliza la discusión con la siguiente frase: “yo trabajo de la misma manera de siempre. En mi cabeza nunca va a rondar (esa posibilidad)”.

MIRA EL TENSO MOMENTO DESDE EL MINUTO 10:22

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 6 en Liga de Primera, el Cacique visitará al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.