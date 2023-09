Históricos de la U quedan conformes con empate el Superclásico: "Al menos no perdió"

Si bien no se pudo romper la mala racha de 10 años sin ganar un Superclásico ante Colo Colo, entre los históricos de Universidad de Chile existe una sensación de conformidad por lo exhibido en el Estadio Santa Laura.

Así fue reflejado en las charlas que sostuvo RedGol con varios ex jugadores y referentes del cuadro azul, quienes sacaron la voz y analizaron el desempeño del equipo de Mauricio Pellegrino.

¿Qué piensa la familia azul por empate en Superclásico?

Es el caso de Marcos González, campeón de la Copa Sudamericana 2011 con la U, quien quedó “conforme, porque el primer tiempo creo que fue más para Colo Colo, y el segundo fue más para la U, pero en cuanto a llegar, no a juego, creo que los dos equipos intentaron jugar muy poco y se luchó más de lo que jugó“.

En la misma línea, Francisco Las Heras, dos veces campeón con los azules, fue más duro y sostiene que “si uno lo mira por ese lado, al menos la U no perdió. Que ya es algo que esperan los hinchas azules. A pesar de eso, todavía no se encuentra con el triunfo”, y añade que “hoy creo que no hizo mucho más que lo que han hecho los partidos anteriores“.

Por su parte, Hugo Droguett afirma sin problemas que “la U estuvo a la altura del Superclásico“, pues a su juicio “en el primer tiempo creo que sí fue sometida, después reculó y aparejó el partido y creo que fue una U mejor, y la clave fue que pudo empatar rápido, porque si no, el partido se le podía poner cuesta arriba”.

¿Quién fue la figura de la U en el Superclásico?

A la hora de escoger al futbolista más destacado en el Romántico Viajero, para el ex volante Martín Tincho Gálvez, fueron dos nombres, el primero Cristopher Toselli, ya que “me parece que tiene orden, personalidad y la defensa se vio en general bien”; y el otro, Nery Domínguez, pues “al subir un poquito al medio, mejoró y hubo más presencia en la mitad de la cancha”.

Mientras que Miguel Ángel Gamboa, también destaca a dos figuras de la U, en su caso, a Ignacio Tapia, porque “venía muy cuestionado y mejoró algo en la defensa“, además de Federico Mateos, aunque advierte que “el equipo tuvo una mejor actitud, creo que pelearon todos, en los 90 minutos y en eso estuvieron parejos, tuvieron muy buena actitud en ese sentido”.