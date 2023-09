Sensaciones positivas hubo en el camarín de Universidad de Chile, tras el empate con Colo Colo en el Superclásico 194, donde destacaron la “garra y pachorra” mostrada en Santa Laura.

Es el caso del delantero Nicolás Guerra, que regresó a la titularidad tras su suspensión, y valora que “tuve la sensación que lo podíamos ganar y nos faltó poco“.

“Sacamos nuestra garra y nuestra pachorra hasta el final, aunque ellos también tienen buen equipo; nos exprimimos al máximo hoy y ahora hay que seguir con mucha concentración”, manifiesta el atacante de la U.

¿Qué dijeron en el camarín de la U tras el Superclásico?

El autor del gol azul, Ignacio Tapia, dijo tras el partido que “me deja buenas sensaciones el partido, muy feliz por el gol, porque no se me daba hace tiempo, pero más feliz porque le sirvió al equipo para seguir en el partido y no decaer”.

Consultado por su renacer en la U, el defensa explica que “siempre me estuve entrenando y preparando por si es que me tocaba entrar, hacerlo de la mejor manera y ayudar al equipo, gracias a Dios he podido estar en estos dos partidos ser titular y creo que lo he hecho bien, hoy era un partido para tener actitud, para meter, porque es un clásico y me preparé muy bien”.

¿Cómo quedó el camarín de la U tras el Superclásico?

Por su parte, el capitán azul Luis Casanova afirma sobre la paridad que “sabíamos que íbamos a tener la chance de hacer goles y se nos dio, estoy muy feliz por Ignacio (Tapia) porque se le dio el gol, así que estoy muy bien”.

En esa línea, el defensa de la U enfatiza que “este punto te deja la sensación de que si sigues trabajando y mentalizado de esta forma, te van a dar mejores resultados, y eso es lo que esperamos nosotros”.