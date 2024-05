Capitán de Cobreloa da la cara en medio de crisis: "Me da vergüenza"

No están siendo los mejores momentos en Cobreloa. Mientras dentro de la cancha, viven una mala racha de tres derrotas consecutivas; fuera de ella, enfrentan el juicio a excadetes por el caso de violación masiva que se registró en 2021.

En medio de este complejo panorama, quien sacó la voz a nombre del plantel loíno fue su capitán Rodolfo González, que en conversación con El Mercurio de Calama se refirió a estas dos problemáticas que enfrenta la institución.

Respecto del tema judicial que enfrentan los nueve involucrados, entre ellos dos integrantes del plantel de Cobreloa, el defensor afirmó que “es durísimo porque igual son dos compañeros, jugadores importantes para nosotros y es un tema muy delicado, del cual no podemos hablar mucho porque está en investigación”.

“Más allá de eso, sólo incrementa un momento muy delicado porque nos sacan dos compañeros, veníamos de una goleada y ahora perdemos nuevamente en casa, cosa que no tiene que ser. Es momento de una dura autocrítica que debemos tener para sacar esto adelante“, agrega González.

¿Qué dicen en Cobreloa por el adiós de Emiliano Astorga?

Ya en lo deportivo, los Zorros del Desierto se quedaron sin entrenador, un tema que para el capitán loíno tiene un claro responsable. “Nosotros somos los culpables acá, los jugadores. Somos un grupo de futbolistas que tienen todas las condiciones para trabajar bien. Los que cometemos los errores dentro de la cancha somos nosotros“, afirma.

Respecto de la última derrota de Cobreloa, como locales ante Everton, González sostuvo que “me dio vergüenza por ese partido y la imagen que dejamos. No había tenido la oportunidad de poder hablar y me toca pedir disculpas a la gente que viene siempre, que pese a perder nos despidieron con aplausos”.

¿Cuándo es el próximo juego de los loínos?

A la espera de conocerse si es que lo harán con un cuerpo técnico interino o con nuevo entrenador, Cobreloa volverá a la acción este domingo 12 de mayo, cuando visiten al actual colista del Torneo Nacional, Deportes Copiapó, a partir de las 12:30 horas.

