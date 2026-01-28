Arley Méndez rompió el silencio y se refirió a la polémica que protagoniza tras anunciar su retiro como deportista olímpico para competir en los Enhanced Games 2026, conocidos coloquialmente como los Juegos Olímpicos del Dopaje.
El campeón del mundo en 2017 defendiendo al Team Chile aseguró que en su proceso hasta ahora se sintió sólo, incluso con episodios de depresión. Y su determinación obedece única y exclusivamente a su necesidad de sostener a su familia.
“Sin motivo de ofender a nadie sólo es mi defensa y mi derecho a expresarme. Si algo le incomodó de antemano mis disculpas bendiciones, y sigue luchando que Dios sabe cómo hace sus cosas”, manifestó el levantador de pesas que incluso arriesga perder su nacionalidad por gracia tras el proyecto de ley que pretenden aprobar algunos parlamentarios.
En un video el deportista manifestó en extenso que “no me había pronunciado con respecto a los juegos donde se me anunció, pero creo que es hora de poder dar mi opinión. Veo mucho comentario, mucho prejuicio y muchos comentarios negativos hacia mi persona. Quiero referirme de forma tranquila y honesta con respecto a mi decisión, punto por punto: yo era atleta federado, donde obtuve la nacionalidad chilena por gracia, gracias a los senadores y diputados, y los dirigentes de la federación y el Comité Olímpico”.
“Vieron mi talento y me quisieron apoyar con un proyecto en el que me veían como futuro medallista olímpico y mundial. Yo también prometía darle muchos triunfos al país siendo nacionalizado chileno. Creo que después del 2017, cuando se me da la nacionalidad, pude representar al país de una manera bastante correcta. El único título que no pude obtener, y que como atleta me he dedicado toda mi vida a eso, fue el sueño olímpico. Nunca lo llegué a lograr“, agregó.
Méndez: “Nadie se preocupaba…”
Méndez complementa que “tuve una participación, todos lo saben y no es necesario profundizar sobre eso, me llevó a una retirada. En esa retirada me encontré en un momento de mi vida muy solo, en el que sólo me apoyó mi mujer y mis hijos. Nadie se preocupó ni escribió. No apunto a ninguna organización ni nada, solamente al colectivo”.
“Nadie se preocupaba si Arley había tenido depresión, cómo estaba Arley mentalmente. Después de esa retirada regreso, di la cara frente a las cámaras. Tenía una necesidad económica muy grande y lo que yo sé hacer en la vida es levantar pesas. Entonces lo que digo es que la única forma de estar arriba es volviendo a levantar pesas”, añade el oriundo de San Cristóbal, Cuba.
Hoy cuestionado, expone que “creo, sin ser creído, que soy un atleta muy esforzado, entreno muchísimo. Mis logros los que forjado con esfuerzo y trabajo fuerte. No escucharán a nadie que diga que yo haga pedido favores. Me ofrecieron y me ayudaron a que yo regresara al levantamiento de pesas”.
El cubano-chileno expone que “pude obtener una beca Proddar para alimentar a mi familia, porque no tenía ni un peso. Vivía meses viviendo de clínicas. Hacía muchas clínicas, de aquí para allá, para sustentar a mi familia. Creo que me están machacando más de lo normal. No soy quién para juzgar el pensamiento de nadie, todos tenemos nuestros derecho de opinar. Es un país libre para opinar, siempre y cuando sea con respeto”.
La defensa de Arley Méndez asegura que “mi decisión creo que es la correcta. Me retiré del levantamiento de pesas y la federación. Soy atleta retirado, ya no pertenezco al Comité Olímpico, no puedo participar de la competencia oficial, hice mi renuncia. Que no la publicara, es porque nunca lo lo hago. Soy reservado. No he cometido ningún delito. Creo que elegí el camino correcto por tanto problema y necesidad que he pasado en mi vida y me llegó esta oportunidad. Tengo 33 años, si alguna organización estaba expectante a que yo llegara a los próximos Juegos Olímpicos, déjenme decirles que es un error. Podía ser o no. Ni yo mismo sabía si podría llegar, yo sólo disfrutaba el día a día, trabajando por dinero para mantener a mí familia”.
“Pueden opinar, pero siempre con respeto. Creo que hice un gran aporte al país. Muchos niños podrían seguir mi ejemplo, soy un atleta muy esforzado y humilde. Creo que no soy un mal ejemplo para nadie por tomar una decisión por mi bienestar. Tengo tres hijos y una familia que alimentar. Sólo agradecer a los que me apoyan y voy a seguir adelante, porque me lo merezco. Necesito mantener a mi familia. Se me cuidan y viva Chile”, sentenció Arley Méndez.