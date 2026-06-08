La segunda temporada del exitoso reality de Mega estrena esta noche su primer capítulo y ya reveló a los participantes.

El reality ¿Volverías con tu ex?, de Mega, está cada vez más cerca de regresar a la pantalla con una esperada segunda temporada. En esta nueva edición, un grupo de exparejas volverá a encontrarse para convivir y competir por un importante premio, poniendo a prueba si aún quedan sentimientos entre ellos.

De cara al estreno, ya fueron reveladas las primeras 10 parejas que formarán parte de la aventura. Entre los participantes hay uno que mantiene una especial conexión con el mundo del deporte y, en particular, con el fútbol.

¿Quién es Mario Irazzoky?

El deportista de 32 años ingresará al programa junto a su expareja, Alexandra Dickerson.

El participante es psicólogo, fue Mister Chile 2019, jurado de Miss Chile y en su presentación en el reality asegura provenir de una familia humilde, destacando que ha debido desempeñarse en distintos oficios a lo largo de su vida, entre ellos garzón, vendedor y obrero de la construcción.

Además de su formación profesional, Mario también ha estado ligado al deporte, practicando tanto fútbol como boxeo, disciplinas que marcaron parte importante de su historia antes de sumarse al popular reality.

instagram/marioirazzoky

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Mario jugó en Facheros FC, equipo de fútbol 7, donde tuvo una destacada participación, tal y como mostró en sus redes sociales.

instagram/marioirazzoky

Estos son los participantes de Volverías con tu ex 2

El programa estrenará su nueva temporada el próximo lunes 8 de junio y la experiencia será muy diferente a la anterior, ya que los participantes no estarán en la tradicional casa estudio sino que en la amazonia peruana donde viviría en medio de la naturaleza y enfrentarán desafíos más intensos.

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Las 10 parejas de VCTE2