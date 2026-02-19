Una temporada llena de sorpresas es la que ha dejado el actual mercado de fichajes, donde distintos jugadores han definido lo que será este campeonato en destinos inesperados, siendo uno de ellos Yonathan Andía, exjugador de U de Chile que regresó al club de sus amores: Iberia, que compite en la Tercera División B.

Con pasos en Unión La Calera y Universidad de Chile, siendo también parte de procesos de la Selección Chilena, Andía disputará el 2026 en la quinta categoría del fútbol nacional y, en conversación con AS Chile, entregó detalles de su decisión y su presente.

El presente de Yoanthan Andía

Tras terminar su contrato con Deportivo Limache, de la Primera División Nacional, el jugador de 33 años quedó sin equipo y tomó la decisión de fichar por Iberia.

“Fue un salto importante, independiente de la división que estamos ahora en Iberia. Los dirigentes se comunicaron conmigo y me mostraron un proyecto que está muy bueno, ojalá Dios quiera que nos vaya bien para devolver al club al lugar donde se merece”.

Yonathan Andía jugará en la Tercera B este 2026/Photosport

Asimismo, revela que se encuentra muy feliz. “Hay un grupo de jóvenes que tienen muchas ganas de triunfar, así que yo vengo a aportar, a ayudar por mi lado con el tema de la experiencia, así que esperemos que nos vaya bien”.

Añadiendo que durante este mercado tuvo propuestas de otros equipo, pero no llegaron a buen puerto. “Yo siempre quise jugar acá, así que lo conversé con mi familia y optamos por quedarnos. Es un desafío importante, así que intentaremos llevar a Iberia al ascenso”.

Andía agrega que buscará ayudar desde la experiencia. “Haber jugado en la Roja y en Primera es importante, Pero yo también voy a aprender de mis compañeros en el tema de las ganas y de la dinámica, así que por ese lado estoy muy feliz”.