Fútbol Chileno

Pegados en la tabla: ¿pelearán Colo Colo y U. de Chile el último cupo internacional?

Los dos grandes del fútbol chileno están relegados en la tabla de posiciones, aunque U de Chile tiene la chance de vencer a Everton y despegarse.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo y U de Chile se disputan un cupo internacional
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo y U de Chile se disputan un cupo internacional

El triunfo que Palestino consiguió ante Deportes Limache dejó una particularidad bastante grande en la tabla de posiciones: Universidad de Chile y Colo Colo están pegados, pues marchan en el séptimo y octavo lugar respectivamente.

Esto provoca que haya un nuevo Superclásico en la recta final del torneo para luchar por lo que sería, a priori, el último lugar a Copa Sudamericana, que están obteniendo los azules, los que tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Cacique.

¿Podrán pelear los dos elencos más grandes de Chile este honor? Es posible, pero para eso el elenco dirigido por Gustavo Álvarez debe tener un par de tropezones muy duros esta semana.

Este miércoles tiene una chance de oro de despegarse de su archirrival, pues enfrentan a Everton en el Santa Laura por el partido pendiente que tienen tras la barbarie de Avellaneda.

De ganar no solamente le sacará 7 puntos a Colo Colo, sino que además U de Chile trepará hasta el cuarto lugar, pillando a Palestino y pensando de lleno en Copa Libertadores, al quedar a dos puntos de O’Higgins.

Así marcha la tabla de posiciones

El cierre de año para Colo Colo y U de Chile

En caso de que la U vuelva a perder en el torneo, como ha pasado en las últimas dos fechas, sí se podrá pensar en que ambos elencos puedan disputarse el cupo internacional. Y ahí el calendario del Romántico parece un poco más complicado.

La U tiene 4 puntos de ventaja sobre Colo Colo

El domingo reciben a Deportes Limaches, luego visitan a O’Higgins, serán locales contra Coquimbo y cierran el torneo enfrentando a Deportes Iquique en el norte.

