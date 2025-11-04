Mientras la Liga de Primera sigue disputándose, en la Primera B solo resta acción para los equipos que clasificaron a la liguilla del ascenso. El resto, ya terminó su temporada 2025 en las principales categorías del fútbol chileno.

Por eso, uno de los equipos que hasta al final peleó por no descender y solo se salvó por secretaría (resta de puntos a Santiago Monrning) hoy vive un triste presente.

Se trata de Unión San Felipe, el elenco que este año no vio una y pasó la podadora con todo. Ahí, emblemas como Paulo Garcés y Boris Sagredo no figuran en el equipo que supo ser campeón de Primera en 1971.

Se quedan sin jugadores: estos son los que siguen

Unión San Felipe vio partir a numeroso grupo de jugadores tras salvar la categoría en el final de la Primera B. La lista es larga de los que partieron: Paulo Garcés, Jonathan Ferrari, Pedro Navarro, Yerko González, Juan Córdova y Diego Cuellar son algunos de ellos.

Unión San Felipe 2025.

“En la actualidad solo son cinco los jugadores que siguen siendo parte del club sanfelipeño… Se trata de Axel León, Jordán Mella, Pablo Rodríguez, Bairo Riveros y el extremo Gonzalo Jara, quien en la actualidad juega en Deportes La Serena”, reveló el medio local Diario el Trabajo.

Por ello, el Uní Uní deberá rearmarse por completo para el 2026, apelando a ofertas también con jugadores como Gonzalo Jara y el propio Vicente Álvarez, quien jugó en la Sub 20 de Chile.

Gonzalo Jara en La Serena /Photosport

En cuanto al torneo de la Primera B, ahora se jugará la liguilla del ascenso, donde Cobreloa, Wanderers, Rangers, Antofagasta, Concepción, Copiapó y San Marcos de Arica buscarán un cupo para ascender.

