Bestia negra de Colo Colo entusiasma a la U: "No queremos que sea campeón"

Colo Colo tendrá este domingo la primera opción para coronarse campeón del fútbol chileno, siempre y cuando logren vencer a Deportes Copiapó como visita, sin importar lo que haga Universidad de Chile en su duelo ante Everton.

El duelo que se jugará en el Norte Chico tendrá varios condimentos especiales. Entre ellos, que el Cacique se medirá ante uno de los equipos que les ganó en el Estadio Monumental y que tiene en su plantel a una auténtica “bestia negra”.

Hablamos del delantero Felipe Reynero, quien le convirtió en su carrera siete goles a Colo Colo y nunca perdió ante los albos, que en diálogo con Las Últimas Noticias dejó en claro que quieren quitarles el título, aunque niega que sea para favorecer a la U.

La amenaza a Colo Colo de su bestia negra

“Va a tener un sabor especial el partido porque ellos vienen a jugar su opción de ser campeón y uno como jugador y como equipo no quiere que te celebren en la cara. Trataremos de ganar de local y despedirnos con un triunfo de nuestra gente”, aseguró el delantero del León de Atacama.

En esa línea, Felipe Reynero sentencia que “no queremos que Colo Colo sea campeón; no por la U sino que por nosotros y nuestra hinchada. Ojalá el último partido sea una fiesta, que no pase nada raro. Para muchos es el último partido con Copiapó y la idea es terminar de la mejor manera posible”.

Sobre lo anterior, dejó en claro que “termino contrato y el lunes el presidente se juntará con la mayoría de los jugadores para ver qué quiere y con qué jugadores contará el próximo año. A mí me encantaría seguir en Primera División, pero si no aparece nada, no tengo problemas en jugar en la B“.

Felipe Reynero, bestia negra del Cacique: cada vez que les hizo gol, no perdió (Photosport)

¿Cómo se juega la última fecha del fútbol chileno?

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE – 16:00 HORAS