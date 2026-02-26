O’Higgins de Rancagua hizo historia ante Brasil. Cuando todo parecía cuesta arriba los rancagüinos igualaron la serie ante Bahía, se fueron a penales y con un Omar Carabalí gigante lograron la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Y es que tras un error que costó muy caro ante Colo Colo el pasado sábado, ahora el portero cambió las críticas por elogios gracias a una tremenda tanda de penales que se mandó.

El meta apeló a todo para poder marcar diferencias en la serie. Se agachó, se giró, gritó, rezó y hasta se enfrascó en uno que otro duelo personal con sus rivales. ¿El resultado? Pues dos lanzamientos atajados que le valieron el triunfo para los suyos.

La emoción de Carabalí tras romperla en O’Higgins

Tras el compromiso el portero aseguró a ESPN que “esta es la oportunidad que estaba esperando carajo, es mi momento”.

“Quiero agradecer a mis compañeros. El esfuerzo que hicimos, estábamos cansados, veníamos de jugar hace 3 días, muy cansados. Esto es el premio del esfuerzo de todos, fue notable, de jugadores, cuerpos técnico, todos”, agregó.

Para cerrar el formado en Colo Colo agradeció el tremendo apoyo de los hinchas, afirmando que “están locos. Viajaron no sé cuántos kilómetros, viajaron, creyeron en el proceso, en el equipo”.

En la siguiente fase de la Libertadores los celestes enfrentarán al ganador de la serie entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima. Si gana dirá presente en la fase de grupos, mientras que si pierde jugará en la misma etapa en la Copa Sudamericana.

El próximo partido de O’Higgins

Ahora los rancagüinos deben volver a la acción en la Liga de Primera 2026, donde enfrentarán por la fecha 5 a Palestino este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

