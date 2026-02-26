El Festival de Viña se acerca al cierre de una nueva edición, marcada por la presencia de destacadas figuras del espectáculo. Este jueves será el turno de Yandel, quien llegará al escenario con su esperado show sinfónico.

El artista cuenta con una reconocida trayectoria en la música, especialmente por su paso por el exitoso dúo Wisin y Yandel. Sin embargo, hay un aspecto de su vida que pocos conocen: su profunda pasión por un deporte que lo conquistó hace años, el béisbol.

El amor de Yandel por el beisbol

El 2022 el “dúo de la historia”, Wisin y Yandel, se unieron como co-propietarios de los Criollos de Caguas, los máximos campeones de la Liga de Beisbol Profesional de Puerto Rico, dejando en claro su amor por ese deporte.

En 2023, el cantante Yandel participó en el Juego de Celebridades de béisbol del All Star de la MLB. El artista compartió imágenes y videos de su participación a través de sus redes sociales.

Mientras que en febrero de este año, fue confirmado como el nuevo apoderado de los Toritos de Cayey en el béisbol Doble A.

El artista tiene afinación por el béisbol/Getty Images)

¿A qué hora se presenta Yandel en Viña 2026?

El cantante se presentará este jueves 26 de febrero en la Quinta Vergara, donde será el encargado de cerrar la jornada. Siguiendo la línea de lo que han sido la programación, el cantante detrás de hits como “Me estás tentando”, “Encantadora”, “Bailame” y “Plakito”, subiría al escenario cerca de las 2:00 am.