Martes de chilenos en el Argentina Open. Este 10 de febrero debutan en el certamen de Buenos Aires los dos nacionales que dirán presente: Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. En el caso del ‘Jano’ (71°), enfrenta al argentino y poseedor de la wild card, Facundo Díaz Acosta (285°) por la ronda de 32.

Un escenario exigente para el nacional, ya que si bien por ranking aparece como amplio favorito, la localía del trasandino siempre es un factor a considerar en este torneo.

Eso sí, Tabilo llega en alza al certamen bonaerense tras ser parte del equipo chileno que derrotó con contundencia a Serbia por 4-0 en Copa Davis, donde fue protagonista al disputar y ganar el segundo punto, clave para encaminar la serie en la fase de Qualifiers. A continuación, revisa todos los detalles de este imperdible duelo tenístico.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Facundo Díaz Acosta?

El enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Facundo Díaz Acosta se juega este martes 10 de febrero no antes de las 14:30 horas de Chile en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Argentina Open?

Los fanáticos chilenos no podrán ver el Argentina Open por televisión este martes, ya que en esta oportunidad el debut de Alejandro Tabilo solamente se podrá ver EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+ , exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar Tabilo tiene rival confirmado:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Facundo Díaz Acosta enfrentará en la ronda de 16 al brasileño João Fonseca (33°), tercer sembrado del certamen, quien debutará en esta edición tras quedar libre en la primera ronda.