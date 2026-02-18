Llegó el día. Tras 12 años, O’Higgins de Rancagua vuelve a jugar la Copa Libertadores y lo hará a estadio lleno frente a su gente. El equipo de Lucas Bovaglio afronta la fase 2, en duelos de ida y vuelta para seguir avanzando.

Al frente estará el temido Bahía de Brasil. El elenco que dirige Rogerio Ceni tiene un poderío económico mucho mayor tras la compra del Grupo City y está lleno de figuras.

Pero en el Capo de Provincia no se achican y saben que en casa pueden dar el batacazo. Además, Lucas Bovaglio con Palestino ya sabe de hazañas ante brasileños, tras vencer a Cruzeiro el año pasado.

¿Cuál será la formación de O’Higgins?

Si bien hay que esperar hasta última hora algún movimiento del DT, O’Higgins saldría a la cancha ante Bahía con su habitual formación que ha mostrado en las primeras fechas de la Liga de Primera. Ahí, las únicas dudas son en el centrodelantero.

Arnaldo Castillo inició la temporada como el “9” titular /Photosport

Lucas Bovaglio mandaría a la cancha a Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Justamente, el “9” es tema en Rancagua, ya que Castillo lleva años siendo cuestionado por su nivel. Thiago Vecino sería la otra opción en ataque, aunque su desempeño ante Limache tampoco fue bueno.

Por otra parte, Bastián Yáñez también suma bonos como puntero izquierdo, peleándole el puesto a Sarrafiore. Pese a ello, Bovaglio se inclinaría por su equipo que alineó en las dos primeras fechas con triunfos en la Liga de Primera.