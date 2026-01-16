Es tendencia:
Más de 1,4 millones de likes: La postal de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi rompen récord en Instagram

El astro trasandino se transformó en trending topic por la postal junto con su esposa en medio de las vacaciones de principio de año.

Por Felipe Pavez Farías

Lionel Messi rompió todos los récords imaginados en este inicio del 2026. Pero ahora no por los goles, habilitaciones o amagues con el balón. El astro trasandino se volvió el tema más comentado por una romántica postal con su esposa Antonela Roccuzzo

La publicación se realizó este viernes y en minutos ya supera los 1,4 millones de likes en Instagram. En la imagen asoma Messi y Roccuzzo disfrutan de las altas temperaturas en una imagen que confirma el lazo de la relación. 

Antonela agregó un corazón en la publicación, mientras que Messi subió la puntería y comentó unos fueguitos reavivando la pasión entre ambos. Lo que no pasó desapercibido y desató los cientos de comentarios en la plataforma. 

“Bomba”, “Es una diosa” y “Que envidia”, fueron parte de los comentarios. Pero hubo otra importante parcialidad que pidió respeto especialmente por la pareja del campeón del Mundo.

En especial porque también compartió postales de su trabajado físico y que según prensa de farándula, podría ser el adelanto de una nueva línea de ropa. Lo llamativo es que dichas postales justamente las tomó Messi quien tuvo que hacer de fotógrafo personal.

¿Cuándo juega Lionel Messi? 

El astro trasandino disfruta sus últimos días de vacaciones antes de retomar la temporada en el Inter Miami. La próxima semana comienzan los trabajos y de inmediato realizará una gira por Sudamérica.

El elenco de Lionel Messi jugará el 24 de enero ante Alianza Lima en Perú (Misma jornada que la U de Chile ante Universitario), luego el 31/1 visita al Atlético Nacional en Colombia y cierra el 7 de febrero ante Barcelona en Ecuador. Cabe consignar que este 2026 será clave en la carrera del “10” ya que disputará el Mundial con Argentina y será el último en su carrera. 

