Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

ANFP saca la voz y se pone del lado de Universidad de Chile tras la barbarie: “Exceden todo tipo…”

Tras los hechos ocurridos en el duelo ante Independiente en Avellaneda, desde el fútbol chileno sacan la voz y se ponen del lado de los azules.

Por Miguel Gutiérrez

ANFP saca la voz y se pone del lado de Universidad de Chile tras la barbarie.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTANFP saca la voz y se pone del lado de Universidad de Chile tras la barbarie.

El fútbol sudamericano una vez más en el ojo de todo el mundo, porque tras la revancha de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se produjeron violentos incidentes.

El partido se canceló a los 4′ del segundo tiempo cuando empataban 1-1, debido a los problemas entre los barristas de ambos clubes en las tribunas del Libertadores de América.

Charles Aránguiz le da una lección al presidente de Independiente tras barbarie: “Lo deportivo…”

ver también

Charles Aránguiz le da una lección al presidente de Independiente tras barbarie: “Lo deportivo…”

Una vez consumada la suspensión vino lo peor, con enfrentamientos entre los seguidores nacionales y argentinos, con imágenes dramáticas que dan la vuelta al mundo.

El cuadro azul puso énfasis que, más allá de la disputa que vendrá en Paraguay ante la Conmebol por el resultado final, hay otros temas más relevantes que atender.

Universidad de Chile pone el foco en lo que importa y da una lección a Independiente: “Segundo plano”

ver también

Universidad de Chile pone el foco en lo que importa y da una lección a Independiente: “Segundo plano”

ANFP saca la voz por la barbarie vivida por Universidad de Chile

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol chileno saca la voz y se pone del lado de los azules tras la trágica noche vivida en Avellaneda.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana”, inicia el escrito emanado desde Quilín.

Publicidad
Presidente de Independiente saca ventaja deportiva, defiende a sus hinchas y acusa a la U: “Repudiable…”

ver también

Presidente de Independiente saca ventaja deportiva, defiende a sus hinchas y acusa a la U: “Repudiable…”

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, puntualizan.

Luego, emplazan a las autoridades trasandinas. “Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”, agregan.

Finalmente, “como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”, cierran.

Publicidad
El comunicado de la ANFP tras la barbarie en Avellaneda.

El comunicado de la ANFP tras la barbarie en Avellaneda.

Lee también
"Miseria tremenda": La feroz crítica contra el presidente de Independiente
Copa Sudamericana

"Miseria tremenda": La feroz crítica contra el presidente de Independiente

Presidente Boric envía apoyo a hinchas de U. de Chile afectados en Argentina
U de Chile

Presidente Boric envía apoyo a hinchas de U. de Chile afectados en Argentina

Abandonados: La U lanza grave denuncia el día después de la barbarie
U de Chile

Abandonados: La U lanza grave denuncia el día después de la barbarie

Periodista chileno habló con Conmebol y avisa penas del infierno para ambos clubes
Copa Sudamericana

Periodista chileno habló con Conmebol y avisa penas del infierno para ambos clubes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo