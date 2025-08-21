El fútbol sudamericano una vez más en el ojo de todo el mundo, porque tras la revancha de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se produjeron violentos incidentes.

El partido se canceló a los 4′ del segundo tiempo cuando empataban 1-1, debido a los problemas entre los barristas de ambos clubes en las tribunas del Libertadores de América.

Una vez consumada la suspensión vino lo peor, con enfrentamientos entre los seguidores nacionales y argentinos, con imágenes dramáticas que dan la vuelta al mundo.

El cuadro azul puso énfasis que, más allá de la disputa que vendrá en Paraguay ante la Conmebol por el resultado final, hay otros temas más relevantes que atender.

ANFP saca la voz por la barbarie vivida por Universidad de Chile

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol chileno saca la voz y se pone del lado de los azules tras la trágica noche vivida en Avellaneda.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana”, inicia el escrito emanado desde Quilín.

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, puntualizan.

Luego, emplazan a las autoridades trasandinas. “Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”, agregan.

Finalmente, “como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”, cierran.

