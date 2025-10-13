Cristián Basaure está pronto a vivir un tremendo cambio en su vida. Junto Renata Justiniana el ex jugador y actual comentarista de TNT Sports se convertirá en padre por primera vez a sus 44 años.

Su hijo se llamará Facundo, a quien dieron la bienvenida hace un tiempo en las redes sociales. A la madre del retoño que está por llegar la conoció hace unos pocos meses, en una historia que el propio ex defensor quiso relatar.

En charla con LUN el Tigre Táctico contó como se conocieron y los desafíos que se vienen para ambo esta nueva etapa de sus vidas. Será el primer hijo de los dos, algo que sin duda marcará un antes y un después.

La familia de TNT Sports crece: El hijo de Basaure que está por llegar

El ex defensor afirmó que “es el primer hijo de los dos, así que estamos viviendo un proceso muy bonito. Una noticia tan importante como la espera de mi primer hijo me agarra en un muy buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional, más maduro también”.

“Fue todo muy rápido, superrápido. Nos conocimos y a los pocos meses quedó embarazada. Para nosotros ha sido una bonita historia de amor”, agregó Basaure.

En ese sentido el actual comentarista detalló que “nos llevamos por 11 años, pero no se nota la diferencia, para nada. Nuestras formas de ser son muy parecidas, ella es muy madura, muy familiera, igual que yo”.

“No te voy a engrupir, nos conocimos en una discoteca. Es todo muy extraño igual, porque yo no soy de ir a discos. Pero un día salí con un amigo y una amiga, conocí a Renata y no nos separamos más”, concluyó el Basa.