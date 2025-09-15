El cierre de la jornada 25 en Primera B, la última antes del receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, nos dejó un encuentro de dientes apretados y mucha importancia para la Tabla de Posiciones, en tierra derecha del certamen.

Deportes Copiapó iba en busca de una victoria que le permitiera pasar el parón como el exclusivo líder de la Liga de Ascenso; mientras que Antofagasta necesitaba un triunfo para sobrepasar a Santiago Wanderers y sumarse a la pelea por el título.

ver también Tabla Primera B: Wanderers se farrea el partido, sigue sin ganar y se aleja del ascenso directo

Copiapó no pudo ser líder de Primera B por culpa de Antofagasta

En un ambiente dieciochero en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, vimos un primer tiempo donde lo que se impuso fue la impericia del León de Atacama para poder concretar las opciones de gol que se concretó.

Fue así que en el complemento, y pese a los varios intentos ofensivos de Copiapó, el equipo de Luis Marcoleta aprovechó la única opción de ataque que tuvo en el juego, un centro de Felipe Baez y el rebote en el área local le quedó a Felipe Álvarez para abrir la cuenta en el minuto 53.

Tweet placeholder

Pese a esto, los copiapinos siguieron en busca de revertir su suerte, incluso hubo una clara mano dentro del área rival que el árbitro internacional Cristián Garay no observó, y a poco del final encontraron su premio gracias a un ex “puma” como Manuel López (86′).

Publicidad

Publicidad

Un empate por 1-1 que le permite a Deportes Copiapó mantenerse en el segundo lugar de la Tabla en Primera B con 42 puntos, y se va al receso a uno del líder Universidad de Concepción. Mientras que Antofagasta se queda en el quinto puesto con 37 unidades.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Publicidad

Publicidad

La próxima fecha en Liga de Ascenso

VIERNES 3 DE OCTUBRE

Deportes Concepción vs. Magallanes / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Deportes Recoleta vs. Deportes Copiapó / 12:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Universidad de Concepción vs. Unión San Felipe / 19:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Santiago Morning vs. Santiago Wanderers / 15:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana

San Luis de Quillota vs. San Marcos de Arica / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña

Deportes Temuco vs. Rangers / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

Publicidad