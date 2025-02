Carlos Palacios está brillando en Boca Juniors. Su gol ante Huracán fue la guinda de la torta de este inicio de año, en el que es considerado el mejor refuerzo de la escuadra Xeneize.

En ESPN conversaron con los entrenadores que tuvo en sus orígenes y revelaron una desconocida historia: la Joya estuvo jugando en Universidad Católica, elenco que se lo farreó.

“De los 8 años hasta las 12 años estuvo en mi escuela Recoleta Chacabuco Era una escuela gratuita. Tenía once años y lo llevé a Católica junto a Lucas Alarcón (central formado en la U), eran de la misma serie”, cuenta Luis Lee Chong.

Señalara que “estuvieron dos meses en San Carlos y me llama su madre, Jacqueline, para decirme que echaron a Carlitos y a Lucas. Me extraña le dije, no puede ser, si están bien considerados. Ahí los contacté y los tomé ofreciéndoles Unión o la U”.

Palacios jugando contra Universidad Católica

Carlos Palacios llega a Unión Española

En Unión Española lo recibieron a temprana edad. Fue el entrenador Jaime Carreño quien vio mucho talento en Carlos Palacios, por lo que empezó a pulirlo en Santa Laura.

Publicidad

Publicidad

“Carlos llega a la Sub 13. Le digo que Sierra me invita a ser parte de la formativa y ahí le digo a Carlos vente conmigo, porque estuvo en la Sub 12 de Católica seis meses probándose”, manifestó Carreño.

ver también Jorge Almirón pone como ejemplo a Palacios para comparar a Colo Colo con Boca: “Hay similitudes”

Luego agrega que “le digo quédate acá y me sigue en esos pasos, de sub 15 hasta la proyección. Creyó en mí, él dice que Jaime Carreño lo sacó”.

“Luego apuramos su proceso, porque pensaba más rápido que todos. Nunca pasó por la selección y eso lo marcó, pero era un jugador diferente. Te buscaba siempre una pared o un pase entre línea”, destaca Carreño a Palacios.

Publicidad