Jorge Almirón pone como ejemplo a Palacios para comparar a Colo Colo con Boca: “Hay similitudes”

Un pésimo arranque de temporada 2025 tuvo Colo Colo, porque el equipo de Jorge Almirón no ha podido ganar en la Copa Chile.

Los albos primero apenas empataron con Deportes Limache en el estadio Monumental por 2-2; y este lunes cayeron por 1-0 contra Santiago Wanderers en Valparaíso.

La situación no acompleja al entrenador del Cacique, porque Almirón está tranquilo y señaló que el equipo está en una etapa de adaptación en el inicio de una nueva campaña.

Almirón compara a Colo Colo con Boca Juniors

Jorge Almirón está tan tranquilo que se dio el tiempo para conversar con ESPN Argentina, donde le preguntaron por Carlos Palacios y su gran momento en Boca Juniors, y por ello comparó al cuadro Xeneize con los albos.

“Colo Colo es el más grande de Chile. El que lo hace bien acá, es un paso previo para ir a Boca, hay similitudes. Aunque es un avance, no es que Colo Colo sea un equipo sin presión. Eso no lo sintió acá, Boca es un monstruo pero sentía que podía ensamblarse bien. Su característica es ensamblarse al equipo, no fue líder, pero se soltó en hablar”, dijo el estratega sobre la Joya.

“Tuvimos partidos fuertes sobre todo en Libertadores y ahí mostró su jerarquía. Lo disfrutaba mucho, le gustan los partidos importantes, ahí rendía mucho. Así genera confianza. Cuando habla es compromiso, pero lo hacía después”, agregó.

Para cerrar el tema, comentó que “muchos no rinden igual después en los partidos, Carlos hablaba y se comprometía en el juego. Uno le aporta poco, entiende bien el juego, pero le dije que se pusiera sólido físicamente. Las 3 o 4 primeras jugadas son un termómetro, debía estar fuerte porque no lo conocían. Entendió bien donde iba, trabajó las vacaciones. Ahora con el gol tendrá confianza. Es un gran chico de barrio, aunque se le vea aislado por su personalidad”.