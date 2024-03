Al igual que en su etapa en Perú, Ricardo Gareca decidió marginar de sus primeras convocatorias a Gary Medel y Arturo Vidal. Dos referentes de la Generación Dorada que llevó a la Roja a alzar un bicampeonato de América. Pero que el Tigre eligió no llevar a la gira por Europa.

Por estas horas, Gareca afina detalles para un amistoso dificilísimo ante la selección de Francia. Y también afloraron unas declaraciones de Jefferson Farfán, figura de la selección peruana. En el inicio del ciclo del Tigre, la Foquita corrió con la misma suerte que el Pitbull y el Rey.

Aunque en el caso de Farfán, fue excluido de la Copa América del Centenario. “Cuando llegó Gareca, el profesor limpió a varios. Yo fui el primero. Hasta lágrimas tiré porque no me llevó a Estados Unidos”, dijo en el programa Enfocados el retirado extremo derecho sobre aquel certamen que significó el bicampeonato de Chile.

“Me llamó a la sala y me dijo ‘no te voy a llevar, no estás al 100 por ciento‘. Se me empezaron a caer las lágrimas. ‘Profe, lléveme’, le pedí. Pero él se cerró feo. ¡El profe era más terco! Jugador que no estaba al 100 no iba. Así sea Farfán, Guerrero o Pizarro”, detalló el exatacante del PSV Eindhoven de Países Bajos. De todas formas destacó el valor que tuvo esa política en el ciclo por la Bicolor.

Jefferson Farfán revive el ciclo en Perú del Tigre Gareca: Medel y Vidal toman nota con atención

El ciclo en Perú que encabezó Ricardo Gareca fue clave para la Federación de Chile en elegirlo como seleccionador y será fundamental para Medel y Vidal, aunque desde el punto de vista futbolístico. El Pitbull es el capitán del Vasco da Gama en la primera división de Brasil.

Y el Rey ha mostrado algunos problemas físicos en Colo Colo, aunque cada vez que estuvo para jugar fue indiscutido para Jorge Almirón. “Antes con un empate celebrábamos”, reveló la Foquita Farfán para graficar el cambio de mentalidad que impuso el Tigre.

“Pero con Gareca todo eso cambió. Ahora íbamos a Ecuador o a cualquier lugar a ganar y antes no queríamos ni ser convocados. Esa mentalidad nos ayudó muchísimo para clasificar al Mundial”, detalló también Farfán. Un mensaje que, en caso de ser recibido positivamente por Medel y Vidal, podría ser muy positivo para el futuro de la Roja en pos del gran objetivo: clasificar a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo juega Francia vs. Chile el amistoso de la fecha FIFA de marzo?

Francia recibirá a Chile en el estadio Velódrome este martes 26 de marzo a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!