Claude Makélélé fue un volante central extraordinario que logró 15 títulos en su carrera y hoy marca a Kylian Mbappé como un referente para los niños de Francia. Les Bleus aparecen como el segundo rival del Tigre Gareca al mando de la dirección técnica de Chile.

El incansable mediocampista, que consiguió mucho éxito en el Real Madrid de España y el Chelsea de Inglaterra, fue subcampeón del mundo con el cuadro galo en el Mundial de Alemania 2006. En una conversación con ESPN, Makélélé tuvo sólo palabras elogiosas para Didier Deschamps, el DT del equipo.

“Creo que el entrenador está haciendo un muy buen trabajo. Está poniendo a todo el mundo en dificultades. Tiene tres, cuatro jugadores que no puede cambiar. A los demás, les genera una competencia. Ellos saben que si entran hoy, pueden salir mañana. Eso es lo más importante”, afirmó el otrora mediocampista del Nantes y el Celta de Vigo.

Agregó que “pone esas cosas para 20 jugadores. Imagínate 20 futbolistas que quieren jugar de titular en este equipo. Por eso que él está muy atento mucho para que no se salgan de lo que él dice”. Y destaca la importancia del “10” del Paris Saint-Germain para llevar a cabo el plan de Deschamps.

“Mbappé es un ejemplo. Lo ponen de capitán porque sabe que puede ser un ejemplo para los compañeros. Es muy inteligente Deschamps”, manifestó Makélélé, quien nació en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Formó parte de un seleccionado francés multirracial, aunque eso generaba discusiones en las que el racismo afloraba muy naturalmente.

Makélélé advierte a la Roja con el “ejemplo Mbappé” y explica el cambio de mentalidad de Francia

El siguiente rival de la Roja tiene en Kylian Mbappé a su más indiscutida figura, aunque Francia también tiene varios otros jugadores de muchísimo nivel. Y el aspecto multirracial se hace presente hace varios años en las nóminas de Les Bleus. Aunque ahora sin ningún tipo de discusión.

Claude Makélélé expuso su percepción en torno a este tema. “El francés ahora tiene una mentalidad competitiva. Tenemos talento. No vamos a ganar todos los títulos, pero cada año vamos a estar ahí. Los niños quieren tomar el mismo camino de la gente que está delante de ellos. Por eso que cada vez hay más y más jugadores”, explicó en el panel de ESPN F90 Chile.

“Ya no está el tema del racismo. Al francés no le importa el color ahora, le importa la calidad de los jugadores. Somos más competitivos ahora en la Copa del Mundo y la Eurocopa”, sentenció Makélélé. Razón no le falta: hay muchos seleccionados que no nacieron en Francia. Como el portero Mike Maignan, oriundo de Guayana Francesa.

O el arquero Brice Samba, quien nació en la República del Congo. O el volante del Real Madrid Eduardo Camavinga, nacido en Angola. También hay muchos casos de jugadores nacidos en Francia, pero con antepasados de otras naciones. Como el defensor central Dayot Upamecano, francés de nacimiento y con descendencia de Guinea-Bissau.

También el parisino Ibrahima Konaté, el zaguero del Liverpool que en su pasaporte tiene también la nacionalidad de Malí. Lo propio ocurre con Aurelién Tchouaméni, mediocampista de los Merengues quien también porta orígenes africanos: de Camerún. O Randall Kolo Muani, el centrodelantero que pasará a la historia por la tapada de Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022. Nació en Francia, aunque también es congoleño. Un panorama que se replicará en Chile más pronto que tarde. ¡Y hay que avanzar desde ya en la lucha incesante contra el racismo!

¿Cuándo juega Francia vs. Chile el amistoso de la fecha FIFA de marzo?

Francia recibirá a Chile en el estadio Velódrome este martes 26 de marzo a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

