Maignan del Milan se va de la cancha por cantos racistas: duelo vs. Udinese suspendido 10 minutos

Mike Maignan lanzó una advertencia. El portero del AC Milan alertó al juez del compromiso de los cantos racistas que le dedicó la barra del Udinese. Pero Daniele Doveri dejó proseguir el partido, válido por la 27° jornada de la Serie A del fútbol italiano.

Corrían 35′ de la primera parte cuando el portero francés abandonó el campo de juego en el estadio Friuli. “Se sacó los guantes, se quiere ir”, describió Vito de Palma, el comentarista de la transmisión de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. “Mamma mía, ¡qué vergüenza!”, añadió el Calciólogo.

Iba de camino a los vestuarios cuando lo alcanzaron algunos compañeros. Querían convencerlo de, al menos, recapacitar la determinación. El francés Théo Hernández y el portugués Rafael Leao fueron dos de los que más rápido llegaron hasta donde estaba Maignan. Se sumó también el estadounidense Christian Pulisic.

Luego de casi 10 minutos en el vestuario, Maignan regresó al césped para custodiar la portería del cuadro rossonero. En el momento de este comportamiento impresentable, el Milan ganaba 1-0 gracias a un gol del inglés Ruben Loftus-Cheek.

Mike Maignan del AC Milan se va de la cancha por cantos racistas de tifosi de Udinese

El golero del Milan mostró una entendible intransigencia ante los cantos racistas que escuchó caer desde la tribuna del Udinese. Pero no ocurrió lo mismo con el juez, quien no le hizo caso al aviso que le dio el ex Lille de Francia. Y los insultos siguieron.

Aunque el francés nacido en Guayana Francesa insistió en querer dejar el partido. Luego que fue convencido de volver, el cuadro local pudo remontar el marcador. Lo igualó Lazar Samardžić en los 42′. Y en los 62′, el francés Florian Thauvin puso en ventaja a los bianconeri con un remate que pasó entre los guantes de Maignan.

Pero a menos de 10 minutos para el final, Luka Jovic apareció para igualar transitoriamente 2-2. El desahogo gigantesco llegó en los 90’+2, cuando Olivier Giroud estuvo literalmente gigante para ganar un balón aéreo. Le cayó al suizo Noah Okafor, quien amortiguó con la panza y definió rápido para anotar el 3-2 definitivo. Fue su cuarto tanto en la presente edición de la Serie A. Una gran remontada milanista, que los dejó así en la tabla de posiciones.

Así fue el momento en que Maignan deja la cancha por cantos racistas

