Universidad de Chile quedó eliminada en la Copa Sudamericana 2026, luego de perder por 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional, lo que le significó no avanzar a la fase de grupos del torneo internacional.

Los azules volvieron a la nube negra que han tenido de la mano del técnico Francisco Meneghini, dejando de lado la victoria que consiguieron ante Colo Colo en el Superclásico.

Todo porque también tuvieron compañía de la mala suerte con las lesiones que los ha acompañado en el inicio de la temporada, esta vez con el delantero Juan Martín Lucero.

El argentino duró sólo 16 minutos en la cancha del Nacional y encendió alarmas para lo que viene: “Mañana me hago estudios”.

Juan Martín Lucero avisó que se hace exámenes al dejar el Estadio Nacional.

¿Lucero y Rivero fuera en la U?

Fue a la salida de los camarines, donde ningún jugador se detuvo a hablar con los medios de prensa, cuando Juan Martín Lucero salió con cara de no muy buenos amigos.

El argentino había salido el primer tiempo por una dolencia muscular, por lo que fue reemplazado por Maximiliano Guerrero, en una lesión que puede complicar mucho más a la U.

Esto, porque los azules han tenido la ausencia de Octavio Rivero, por una sinovitis en la rodilla, y ahora podrían sumar a Lucero, quien se realizará los exámenes médicos esta mañana.

Una situación que dejó en el partido a Eduardo Vargas en solitario luchando por marcar, lo que puede significar un problema para el duelo del lunes ante Universidad de Concepción.

En resumen:

Palestino eliminó a Universidad de Chile tras vencer por 2-1 en el Estadio Nacional.

Juan Martín Lucero salió lesionado a los 16 minutos y se realizará exámenes médicos hoy.

El técnico Francisco Meneghini suma una eliminación internacional tras perder el acceso a grupos.