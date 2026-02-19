Es tendencia:
Fútbol Chileno

Pasa del Show de Goles a regalar camisetas para el equipo de barrio gracias a la U de Conce

Luego de que Show de Goles quedara congelado tras su salida de TNT Sports, nació la idea de realizar La Hora del Campanil.

Por Felipe Escobillana

Zunino modela las camisetas que se regalarán
© InstagramZunino modela las camisetas que se regalarán

El tradicional programa Show de Goles salió del aire de TNT Sports esta temporada, por lo que sus panelistas aprovechan las bondades de la tecnología actual para poder mostrarse en otras plataformas.

Así es como nació La Hora del Campanil, que presenta Enrique Ramírez, fanático de Universidad de Concepción.

En su primer programa, donde se analizó la derrota del elenco penquista ante Audax Italiano, estuvo acompañado de Marcelo Zunino, quien por años fuera el panelista de los itálicos en el programa.

El programa La Hora del Campanil tendrá su segundo capítulo

Camisetas gratis para un equipo de barrio

Claro que el programa no solamente tiene análisis futbolístico. Lo importante es crear una comunidad que sea muy fiel y por eso es que también tiene concursos.

Esta noche regalará un juego de 14 camisetas para un equipo de fútbol de barrio, por lo que La Hora del Campanil tendrá un atractivo extra en su segundo capítulo.

Ramírez empezará a hacer el programa junto a su hijo Alonso, otro hincha de la U de Conce, con la intención de darle “un toque más juvenil” a esta idea que surgió para seguir en pantalla.

Todo será alegría y fervor esta noche, tras ganarle el derbi de la ciudad a Deportes Concepción y afianzarse en la segunda posición de la tabla.

