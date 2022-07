Con la partida de Claudio Bravo a la Real Sociedad a mediados de 2006, Colo Colo salió en búsqueda de un arquero. Los albos optaron por un argentino recién pasado por el Empoli: Sebastián Cejas, quien se coronaría campeón del siguiente Torneo de Clausura y del Apertura 2007. También sería el portero de la recordada Copa Sudamericana del Cacique.

Pese a los dos títulos, Cejas dejó el Estadio Monumental en medio del 2007: el portero no renovó y partió antes del tetracampeonato. Y hasta hoy se arrepiente. A 15 años de haber salido de Colo Colo, Cejas confiesa que todo se dio luego de un desaire al entonces presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle.

“Me fui porque soy un cabrón. Sí, me arrepiento. Mi señora me lo reprocha todos los días. Estaba pasando una etapa de mi vida muy buena y tuve diferencias en ese momento con el presidente por cuestiones de formas. Nosotros teníamos que acordar a mitad de año la renovación porque eso fue pactado", partió explicando en conversación con ESPN F90.

“No sentí que me hayan tratado como me merecía y después, cuando llegó fin de año que salimos campeones en diciembre, al otro día tuvimos la fiesta de despedida. Me acuerdo que, devolviéndome a Argentina, Ruiz-Tagle me invita a almorzar en su casa y como un cabrón en vez de decirle que me voy a Argentina, paso las fiestas y hablamos. Lo mandé a hablar con mi representante y ahí la cagué (ríe). Ya no hubo vuelta atrás”, agregó.

Cejas reconoció que deseaba quedarse en el club y luego retirarse. En vez de eso, partió a Gimnasia y Esgrima y tres años después terminó con su carrera deportiva. “Mi idea era de quedarme tres o cuatro años más y retirarme en el club. Esa era mi idea. Mi señora quería vivir en Santiago junto a la familia porque estábamos bien”, afirmó.

“Pero bueno, uno no piensa que estaba en lugar de privilegio, me creí más de lo que tenía que creerme y metí la pata. Si hubiese sido un poquito más políticamente correcto, hubiese estado muchos años. Son decisiones de la vida y el cariño no se va a perder nunca, lo que se hizo no se va a perder nunca y acá el único culpable fui yo”, cerró.