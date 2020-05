Sebastián Cejas con todo: "Me sentí más valorado en Chile que en el fútbol argentino"

Sebastián Cejas tuvo un fugaz paso por Colo Colo, camiseta que defendió entre 2006 y 2007, pero quedó encantado con los albos y con Chile.

Terremoto recordó su estadía en el Monumental, justo en el día del cumpleaños de Matías Fernández, uno de sus compañeros en el Cacique.

"El Colo Colo del año 2006 era muy regular, jugábamos siempre de la misma manera. Teníamos un Matías Fernández extraordinario. Más allá que no hayamos ganado esa Sudamericana, todos hablaban, hasta ahora, del buen fútbol que tenía ese equipo", indicó el ex preparador de arqueros de Vélez a radio Futuro.

Luego el ex meta de AS Roma indicó que "me tocó vivir un año increíble en Chile, de los mejores de mi carrera. Tuve la suerte de encomendar a un equipo ganador, que son de esos que se dan cada cuánto… no es fácil. El cariño de la gente es constante, me lo demuestran siempre en redes sociales".

Por último, lanzó una sentencia definitiva: "me sentí más valorado en Chile que en el fútbol argentino. Debuté acá (en su país) a los 18 y tenía mi personalidad, me etiquetaron de una manera de una forma que uno fue revertiendo. En Itaila tienen otro concepto de mí".