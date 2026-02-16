Es tendencia:
¿Llegarán más refuerzos? La tajante respuesta de Gustavo Lema sobre el presente de Audax

Tras la caída frente a Ñublense, el DT del equipo se refirió a la posibilidad de sumar más refuerzos antes de que cierre el mercado.

Por Andrea Petersen

El DT de los itálicos se sincero sobre el presente del equipo.
El Campeonato Nacional ya comenzó su nueva temporada y Audax Italiano ha tenido un irregular inicio donde el cuadro itálico suma un empate, una victoria y una derrota sumando tan solo 4 puntos y posicionándose en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Ante esto, finalizado el duelo contra Ñublense donde cayeron por la cuenta mínima, el DT del equipo, Gustavo Lema, se refirió a la posibilidad de sumar nuevos refuerzos antes de que cierre este mercado, con nombres como Raimundo Rebolledo y Bryan Soto suenan para llegar a La Florida.

¿Llegarán nuevos refuerzos a Audax Italiano?

En una conferencia de prensa, el entrenador de la escuadra fue consultado sobre si consideran que aún faltan refuerzos en el plantel. “No, nosotros tenemos un plantel completo”, respondió Lema de entrada, pero no descartó posibles llegadas.

Estamos siempre atentos a si podemos incorporar alguien más, obviamente aprovechando alguna oportunidad de mercado. Así que si está la posibilidad, bienvenido sea, pero estamos conformes”.

Tabla Liga de Primera: Ñublense impone autoridad y deja sin nada a Audax Italiano

El 2026 de Audax

Para esta temporada, el cuadro itálico experimento importantes salidas dentro de su plantel, entre ellas jugadores como Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia dejaron de ser partes de la escuadra.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

