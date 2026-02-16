El Campeonato Nacional ya comenzó su nueva temporada y Audax Italiano ha tenido un irregular inicio donde el cuadro itálico suma un empate, una victoria y una derrota sumando tan solo 4 puntos y posicionándose en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Ante esto, finalizado el duelo contra Ñublense donde cayeron por la cuenta mínima, el DT del equipo, Gustavo Lema, se refirió a la posibilidad de sumar nuevos refuerzos antes de que cierre este mercado, con nombres como Raimundo Rebolledo y Bryan Soto suenan para llegar a La Florida.

¿Llegarán nuevos refuerzos a Audax Italiano?

En una conferencia de prensa, el entrenador de la escuadra fue consultado sobre si consideran que aún faltan refuerzos en el plantel. “No, nosotros tenemos un plantel completo”, respondió Lema de entrada, pero no descartó posibles llegadas.

“Estamos siempre atentos a si podemos incorporar alguien más, obviamente aprovechando alguna oportunidad de mercado. Así que si está la posibilidad, bienvenido sea, pero estamos conformes”.

El 2026 de Audax

Para esta temporada, el cuadro itálico experimento importantes salidas dentro de su plantel, entre ellas jugadores como Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia dejaron de ser partes de la escuadra.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

