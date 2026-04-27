Javier Correa volvió a los festejos en Colo Colo. El delantero se vistió de héroe y le dio la victoria al Cacique frente a U. de Concepción, permitiéndole volver al liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El Toro apareció en la agonía para decretar el 2-1 de los albos y los tres puntos para traerse a Santiago. A los 90’+2, conectó con un tiro de esquina ejecutado por Claudio Aquino y, de cabeza, anotó.

Más tarde, se mostró emocionado. “Me lesioné mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra. Lo habíamos hablado en la semana, que hoy se cortaba la mala racha“, declaró a TNT Sports.

A la salida del estadio, Javier Correa estuvo bastante ocupado. Hasta se dio el tiempo de firmar camisetas y tomarse fotos con los varios niños que lo esperaban dentro del recinto. Después, vivió un curioso momento.

ver también Aplauden el cambio de chip de Javier Correa en Colo Colo: “Gana muy buena plata y tiene mucha responsabilidad”

“No me rete, señora”: El curioso momento que vivió Javier Correa

En zona mixta, el delantero respondía las preguntas de la prensa cuando una camarógrafa comenzó a pedirle que se pusiera frente de las cámaras. Su pedido se escuchó fuerte en medio de una declaración que entregaba Correa, por lo que este reaccionó.

“No me rete, señora. Mi mamá está en mi casa“, respondió. Después, volvió a dirigirse a los periodistas y continuó respondiendo. “Hay que ser conscientes en donde estamos, pero no hay que volverse locos. Faltan un montón de fechas“, declaró el delantero.

Publicidad