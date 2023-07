Pollo de Pellegrino y ex Iquique: Guido Mainero da la vuelta al mundo por... ¡un anillo que ayudó a Boca Juniors!

Guido Mainero ingresó en los 77′ en lugar de Franco Sbuttoni. Lo hizo con un anillo que terminó como punto clave en el segundo gol de Boca Juniors, que derrotó por 2-0 a Sarmiento de Junín en La Bombonera. Y todos los flashes fueron para el “8” del cuadro visitante.

El pollo de Mauricio Pellegrino en Vélez Sarsfield no recordó que las reglas del fútbol no permiten el uso de joyas en la cancha. Y eso le impidió ejecutar una pelota detenida al ex Deportes Iquique. El cordobés jugó en los Dragones Celestes en 2020 y, literalmente a punto de lanzar un tiro libre, el equipo arbitrla encabezado por Silvio Trucco le solicitó sacarse el anillo.

Ahí empezó el problema. Las imágenes de Sportscenter dejan claro que la sortija estaba más apretada de lo esperado. Y sacarla no iba a ser muy fácil. “Qué tipo pajero sos, Guido, la puta madre”, gritaban desde la banca de Sarmiento de Junín con enfado por lo que ocurría. Pero lo peor vino después.

Guido Mainero sale de la cancha por un anillo y Boca liquida a Sarmiento de contra ataque

El DT de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, recibió el anillo una vez que Guido Mainero pudo retirarlo de su dedo. Lo intentó hasta con los dientes. Pero ya era demasiado tarde: el ejecutor de esa jugada de táctica fija tuvo que cambiar. No hubo tiempo para esperar al cordobés de 28 años.

Fue Gonzalo Bettini quien hizo el tiro libre. Le llegó el rebote tras un centro inicial que fue algo pasado. Intentó centrar nuevamente, pero le trabaron la pelota. Y no salió de la cancha. Bastó un rechazo para que Luis Vázquez quedara literalmente solo. Esperó un pique endemoniado de Cristian Medina y le cedió el balón para que anotara el 2-0 con arco desguarnecido.

Todo eso lo vio desde el borde de la cancha Guido Mainero. Por un anillo, cayó el tanto que liquidó la victoria para los Xeneizes en la 22° fecha de la Liga Profesional de Argentina. ¡Qué nochecita!