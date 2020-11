Deportes Iquique se refuerza con joven perla del fútbol argentino

La segunda rueda del Campeonato Nacional ya está en marcha y los clubes siguen buscando opciones para mejorar en la tabla de posiciones.

Este miércoles Deportes Iquique anunció la llegada de una nueva opción en ataque para buscar escalar en la clasificación y así no complicarse con el descenso en la acumulada.

Los dragones celestes presentaron a la joven perla argentina Guido Mainero, delantero que también cumple funciones de mediocampista y que llega proveniente de Defensa y Justicia.

Guido Mainero llega con rodaje tanto en el torneo argentino como la Copa Libertadores 2020. Foto: Getty Images

El trasandino de 25 años, que también cuenta con pasos por Instituto y Vélez Sarsfield, entrenó durante esta mañana por primera vez junto al primer equipo y asoma como una de las opciones para el duelo ante Huachipato de este jueves.

De no concretarse su presencia ante los acereros, será carta de Cristián Leiva para el compromiso ante Cobresal del próximo lunes 23 de noviembre. Mainero llega después de haber disputado solo 9 partidos junto a Defensa y Justicia, donde anotó dos goles.

�� Guido Mainero: “Vengo con muchas ganas de ayudar al equipo”



Mira el resumen de la primera jornada de Mainero en el Primer Equipo y sus declaraciones al llegar.#VamosDragones��⚽️ pic.twitter.com/I1thfJZErS — Deportes Iquique (@ClubDIquique) November 18, 2020

En conversación con el club, el trasandino señaló que "me habló el técnico del proyecto y, a nivel futbolístico, me gustó bastante porque lo que busco es poder jugar. No lo dudé y le di para adelante".

"Me tocó llegar recién así que a ponerme a punto con el plantel, se está trabajando de una manera linda. Quizás no es la mejor situación en la tabla, pero con trabajo y viendo lo que hay, tenemos material. Seguramente nos irá bien", cerró.