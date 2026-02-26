La reacción de la prensa brasileña a la clasificación de O’Higgins: “Bahía perdió el control”

O’Higgins vivió una noche más que especial: superó en penales a Bahía y avanzó a la siguiente ronda clasificatoria de la Copa Libertadores. El Capo de Provincia está a un paso de la fase de grupos.

El elenco celeste tenía la ventaja mínima de la ida en casa y, después de que los locales pusieran el 2-0 en el primer tiempo en Brasil, logró igualar la llave con un descuento de Arnaldo Castillo a los 54′. En los penales, Omar Carabalí atajó dos tiros brasileños para clasificar.

La prensa local fue durísima con Bahía tras el fracaso en casa a manos de O’Higgins. “Bahía perdió el control del partido al comienzo de la segunda mitad. Castillo empató tras un error de Ademir en la jugada de preparación. El equipo local se puso cada vez más nervioso con el paso del tiempo, cometiendo numerosos errores y permitiendo que O’Higgins se acercara a marcar el segundo gol“, relató Globo Esporte.

Sobre los penales, dijeron: “Everton Ribeiro se encargó de lanzar el penalti definitivo, pero su disparo fue muy malo y fue fácilmente atajado por el portero chileno Carabalí. Ese fue el fin del sueño de Bahía de ganar la Copa Libertadores“.

La prensa brasileña reacciona a la clasificación de O’Higgins

Por su lado, el periódico A Tarde narró: “El sueño continental se acabó. Con el apoyo de más de 45.000 aficionados tricolores en el Arena Fonte Nova, Bahía no logró revertir la derrota sufrida en la ida”.

Publicidad

Publicidad

Lance!, en tanto, apuntó directamente a Everton Ribeiro. “En su carrera hacia el balón, el número 10 mostró inseguridad. El disparo lo reflejó: un balón débil, directo al centro de la portería, fácilmente atajado por el portero de O’Higgins, Omar Carabalí“, relataron.