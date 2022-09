Colo Colo se olvida un rato de lo deportivo, donde su plantel masculino está muy cerca del título número 33 y en el femenino marchan segundas en la tabla, y se pone en modo Fiestas Patrias. Para eso, los albos tomaron a Emiliano Amor, Dahiana Bogarín y Maximiliano Falcón y los sometieron a un test de chilenidad.

El argentino, la paraguaya y el uruguayo son solo tres de los varios extranjeros que figuran en el Cacique, y en la previa de las celebraciones por el 18 de septiembre el cuadro Popular les hizo una prueba para ver que tan "chilenizados" han quedado con su paso por el club.

A los jugadores y la jugadora les mencionaron varios chilenismos para que ellos intentaran adivinar que quería decir en realidad la frase, y en algunos acertaron pero en otros no estuvieron ni cerca. Eso sí, las risas no faltaron. Pero también hay que destacar que no se las hicieron fácil.

"Guarisnaque", fue la primera palabra. Y la sorpresa de los tres fue tanta que no pudieron ni responder. "¿Eso existe de verdad? ¿No me estás jodiendo, cierto?", lanzó Peluca entre risas, mientras que Bogarín reclamó, también risueña, que "me mataste de entrada".

La siguiente fue "andar pato", y aunque en esta pasada los tres lo intentaron, ninguno acertó. Amor y Bogarín creen que eso significa estar cansado o sin ánimo, mientras que Falcón lo lleva al fútbol y explique que "es como decir 'estoy debajo del nivel', como decir 'esoy pato para el fútbol, soy un desastre', ¿o no?". Incorrecto Maxi.

"Saltó lejos el maní" fue la siguiente, y ahora solo uno acertó. Amor y Bogarín quedaron sorprendidos, pero Falcón se atreve. "¿Cómo el chisme? Se me ocurre como saltó lejos el maní de lo que estábamos hablando el otro día y se enteró todo el mundo". No perfecto, ya que ese hace alusión a alguien que se entromete en una conversación ajena, pero bien.

"Ecolecuá", "hacer una vaca", "donde pica la jaiba", "andar con la pera" y "cantó gardel" fueron otros de los chilenismos que le preguntaron a Maxi Falcón, Dahiana Bogarín y Emiliano Amor, quienes tuvieron distintas suertes, aunque todos le acertaron a algunas y erraron otras.