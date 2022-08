La única cuota alegre del Cacique en su eliminación de Copa Chile ante Ñublense fue el regreso del central Emiliano Amor de una larga lesión. Eso sí, tras jugar la ida no estuvo en la vuelta ante los Diablos Rojos por molestias físicas, por lo que el zaguero argentino confesó que todavía le queda para volver a su mejor nivel.

Colo Colo vivió una triste jornada este domingo 21 de agosto recién pasado después de irse eliminado en los octavos de final de la Copa Chile a manos de Ñublense tras caer 2-1 en la ida e igualar 1-1 en la vuelta. Sin embargo, la único cuota de felicidad para los albos la puso Emiliano Amor.

El zaguero central argentino dejó atrás una lesión que lo tuvo poco más de dos meses alejado de las canchas y para el primer round en Chillán, el miércoles 17, fue titular e incluso disputó todo el compromiso. Pero para la vuelta presentó molestias físicas y Gustavo Quinteros prefirió no arriesgar una nueva lesión.

Así, recientemente el ex Vélez Sarsfield hizo una sincera autocrítica con respecto a su regreso y avisó que la lesión es parte del pasado y, como es de esperarse con cualquier dolencia, todavía le queda en lo que significa el poder recuperar la memoria dentro de la cancha.

“Obviamente cuando vienes de una lesión de uno o dos meses lo que más te cuesta es el ritmo futbolístico, la lesión médicamente por así decirlo está bien, cicatrizó bien, los tendones están perfectos. Ahora el tema es el ritmo, que lo agarras jugando partidos", detalló.

Tras eso, Amor agradece que "por suerte a este Cuerpo Técnico le gusta hacer amistosos entre semana, estuve en un amistoso antes de Ñublense, con Ñublense me sentí bien, fui de menos a más. Al pasar de los partidos voy a seguir mejorando y llegaré a un 100%".

"No puedo decir que estoy al 100% porque todavía me falta de ser un poquito más rápido en las pelotas, pero lo bueno es que voy mejorando”, complementó al respecto.

“Venía bien, me sentía bien y me sentía un jugador completo e importante. Ahora también me siento un jugador importante dentro del plantel, obviamente como dije el tema grupal en cada caída hay que levantarse, en lo personal es lo mismo, pienso igual. La lesión si fue dura y fue un golpe anímico también", explicó Amor.

También detalla que "por suerte de la ayuda de mis compañeros, de mi familia, del Cuerpo Técnico, de los dirigentes y de toda la familia colocolina que estuvo siempre apoyándome, fue todo más fácil. Se dieron plazos de más de tres meses y hasta cuatro meses en un momento, pero lo bueno que con toda la ayuda en dos meses y días ya estaba jugando amistosos y estaba compitiendo, los objetivos que me fui trazando los fui cumpliendo y estoy contento por eso”, añadió.

Para cerrar, Emiliano Amor también se refirió del nuevo traspaso del primer equipo a la enfermería alba: Matías Zaldivia. Su compatriota y compañero de puesto tiene un esguince de rodilla, y confesó que los hizo pasar un buen susto.

“Fue un susto grande, sabemos que Mati tuvo algunas lesiones que lo dejaron mucho tiempo afuera, pero por suerte no fue tan grave. Ayer lo vi en MEDS y lo vi bien de ánimo, lo vi tranquilo y con muchas ganas de volver a estar. Ahora está en una etapa de recuperación y esperemos que esté lo antes posible”, concluyó.