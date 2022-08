Colo Colo no puede tropezar esta tarde, cuando reciba a Ñublense desde las 17:30 horas en el estadio Monumental. El Cacique se juega el paso a cuartos de final de la Copa Chile y debe derrotar al conjunto chillanejo para revertir la caída del duelo de ida (1-2). Si la diferencia es de un gol, habrá penales. Si es superior, avanza el cuadro albo.

Pero cualquier otro resultado pondrá a los Diablos Rojos entre los ocho mejores y dejará al elenco popular sin chance de revalidar su bicampeonato en este certamen y apostar a la triple corona del fútbol chileno en 2022: ya ganó la Supercopa, es sólido líder en el Campeonato Nacional y sólo falta la copa.

Por eso, el técnico Gustavo Quinteros no se guardará nada de cara al choque contra los dirigidos de Jaime García, a quien no ha podido vencer en cuatro partidos disputados. El once de Colo Colo sólo cuenta con una incógnita, que dependerá de la condición de Emiliano Amor, quien ha registrado algunas molestias físicas.

La presencia del defensor argentino será clave, ya que su ingreso dejará fuera del equipo a Maximiliano Falcón, uno de los titulares permanentes del Cacique, pero que en las últimas semanas se ha visto impreciso y especialmente histriónico en el juego, lo que le ha costado más de una crítica.

Formación de Colo Colo ante Ñublense



Amén de la duda de Emiliano Amor, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tiene el once titular completamente definido para ir por la remontada ante Ñublense y sortear los octavos de final de la Copa Chile. Recordar que deben actuar al menos tres jugadores Sub 21 y registrar 180 minutos en cancha en el acumulado.

En el arco se mantiene al estelar Brayan Cortés; mientras la defensa recaerá en Óscar Opazo, Emiliano Amor o Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia y Gabriel Suazo; la zona medular tendrá a Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Leonardo Gil; Alexader Oroz, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa en punta.

La lista de citados del Cacique además incluye a Agustín Bouzat, Bruno Gutiérrez, Cristián Zavala, Eduardo Villanueva, Jeyson Rojas, Jordhy Thompson, Marco Rojas, Marcos Bolados y Omar Carabalí.

Colo Colo y Ñublense se enfrentarán desde las 17:30 horas en el estadio Monumental con el arbitraje de Nicolás Gamboa. Recuerda que podrás seguir toda la antesala, el relato del partido y sus estadísticas minuto a minuto, revisar los pormenores y el resumen de las mejores jugadas y todas las reacciones en Redgol.cl y todas sus plataformas.