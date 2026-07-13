Medios trasandinos ya palpitan el duelo de semifinal del Mundial ante los ingleses y recalcan que habrá mano negra.

El Mundial 2026 ya conoce a sus cuatro últimos candidatos a luchar por el título. En la primera semifinal Francia y España saltan a la cancha este martes. Mientras que en la segunda llave entre Argentina vs Inglaterra buscarán el segundo cupo en la definición del torneo el miércoles.

“Vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran Selección que tiene un gran entrenador”, indicó Lionel Scaloni de entrada bajándole un cambio al polémico cruce.

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Muy distinto a la postura del Diu Martínez que ya palpita el encuentro en el Estadio de Atlanta. “Es un partido especial por el pasado, por el clásico, por el golazo de Diego y también por el gol de la mano”, enfatizó el golero trasandino.

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El tema es que está postura ya escaló hasta los medios trasandinos. El Diario Olé este lunes publicó una particular portada y ya empezó a calentar la previa. “Respetan los rangos”, enfatizaron en su primera plana en clara advertencia a sus rivales.

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Pero ahora en la señal de Vorterix, que comanda Mario Pergolini, se advirtió que Argentina será perjudicado. En el programa “No se Pudo” se mostraron diversos registros creados por IA y donde se bromeaba con el tema.

Pero el tono cambió radicalmente para el conductor del espacio. “Esto ayuda con un relato Mundial que Infantino ayuda a Argentina. Esto solo demuestra que nos van a cagar el miércoles”, indicó Ernesto Provitilo. Lo que generó sorpresa en sus compañeros. “Sí, nos van a cagar. Se viene”, advirtió.

Lo que le da un nuevo condimento, a un enfrentamiento que ya arrastra una historia aparte dentro y fuera de la cancha. Por lo que ahora habrá que esperar la definición del 15 de julio a las 15:00 horas entre Inglaterra y Argentina.