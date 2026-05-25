La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5430, con un pozo acumulado de $3.500 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

ver también Resultados Loto jueves 21 de mayo: Sorteo 5428 reparte $3.150 millones de pozo acumulado

Sorteo Loto martes 26 de mayo

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.500 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $700 millones

Recargado: $850 millones

Revancha: $310 millones

Desquite: $80 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5429

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

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Números ganadores: 13, 19, 23, 24, 29, 34 y comodín 25.

¿Cómo jugar Loto?