El resultado en el America First Field de Salt Lake City, Utah, había ilusionado a todos. La selección chilena de rugby consiguió un empate que permitía ilusionarse para la vuelta, a jugarse en Santiago de Chile. Todo esto, considerando que el ganador de la llave se metería directamente en el Mundial de Australia 2027.

Había sido un empate que provocó sinsabores. Porque, Los Cóndores iban ganando y justo sobre el final, Samoa consiguió empatar el duelo, para dejar abierta completamente la llave que se jugó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Jornada de sol y de un estadio con importante concurrencia, para definir el paso de Chile al Mundial. Todo comenzaba bien, pero no se podía confiar completamente, considerando que la última vez ese factor fue decisivo en el empate en último momento.

Acciones del primer tiempo entre Chile vs Samoa

Fueron los penales los que tomaron protagonismo en los primeros minutos del duelo entre Chile y Samoa. Los visitantes fallaron una oportunidad, cuando apenas iban cuatro minutos de juego, mientras que los Cóndores no titubearon y, por medio de Santiago Videla, se pusieron arriba a los 7′, a través del cobro de una falta.

Esos primero tres puntos se duplicaron a los 19′, por medio del propio Videla. Esta vez, además, Samoa se quedó con uno menos, tras la amarilla de Abraham Papali’i.

Y el primer try cayó a los 24′. Diego Escobar recuperó un balón y lo cedió de inmediato a Benjamín Videla, quien rompió filas y consiguió la anotación, que fue ratificada por el tiro de distancia del otro Videla, Santiago.

Para terminar el primer tiempo, dos try, uno por cada lado. Con suspenso incluido, Iñaki Ayarza consiguió anotar para Chile (31′), mientras que Samoa consiguió lo mismo a través de Melani Nanai (35′). La diferencia es que Santiago Videla no amplió con dos puntos más el score, tras estrellar su tiro en el palo, mientras que Samoa sí hizo siete puntos, con el tiro de Martini Talapusi. Final del primer tiempo: 18-7.

Segundo tiempo del Chile vs Samoa

Mucho suspenso y nervosismo en el segundo tiempo. Con el marcador apenas 18-7, la ventaja no era suficiente para descansar en ella. Sobre todo, cuando Samoa consiguió un try a los 59′. Por suerte, el tiro de distancia consecutivo fue fallado, quedando el marcador 18-12.

Dos penales de Santiago Videla permitieron, no obstante, poner cierta calma en el equipo chileno. Los Cóndores quedaron liderando 24-12, con cerca de doce minutos por jugar.

Finalmente, el tiempo se escurrió y permitió que Chile clasifique a un nuevo Mundial de rugby. Si tanto gritamos con Vidal, Alexis y Charles, habrá que gritar también con esta otra Generación Dorada, que mete por segunda vez consecutiva a los Cóndores en una cita planetaria.

